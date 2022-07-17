Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Estonya Rallisi: Rovanpera zafere yakın Sonraki / Estonya Rallisi: Rovanpera rahat kazandı, bu yılki galibiyet sayısını beşe çıkardı!
WRC / Estonya Rallisi Haberler

Estonya Rallisi: Rovanpera fark daha da açtı, M-Sport sürücüleri ralliye veda etti

Kalle Rovanpera, pazar sabahı gerçekleştirilen etapların ardından liderliğini iyice pekiştirirken, M-Sport Ford sürücüleri şanssızlık yaşadılar.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
Estonya Rallisi: Rovanpera fark daha da açtı, M-Sport sürücüleri ralliye veda etti
Haberi dinle

Rovanpera, harika bir cumartesi günü geçirmesinin ardından genel klasmanda farkı 29 saniyenin üzerine çıkarmıştı ve pozitif ivme, pazar sabahı da devam etti.

Rovanpera, sabah yapılan üç etabın üçünde de Evans'tan daha hızlıydı ve Britanyalı sürücünün bir de spin atmasıyla farkı 40 saniyenin üzerine çıkardı. Böylelikle bitime üç etap kala genel klasmanda Evans'ın 40.8 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Hyundai sürücüleri, sabah bölümünü olaysız geçirirken, Ott Tanak 1 dakika 19 saniye geride üçüncü sırada yer alıyor. Onu 1 dakika 26.4 saniye geriden takım arkadaşı Thierry Neuville takip ediyor.

Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta, M-Sport Ford sürücüsü Adrien Fourmaux'un önünde beşinci sırada yer alıyor. M-Sport Ford'un diğer sürücüleri Pierre Louis Loubet ve Gus Greensmith, yaşadıkları sorunların ardından ralliye veda ettiler.

Loubet, büyük bir kayaya çarpmasının ardından Puma'sının sol ön süspansiyonuna ciddi şekilde hasar verdi. Greensmith ise muhtemel şanzıman problemiyle ralliye veda etti.

Lappi sabah bölümünün ardından yedinci sırada yer alırken, WRC2'de Andrea Mikkelsen'in liderliği sürüyor fakat Teemu Suninen ile arada 12 saniye var.

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

paylaşım
yorumlar
Estonya Rallisi: Rovanpera zafere yakın
Önceki haber

Estonya Rallisi: Rovanpera zafere yakın
Sonraki haber

Estonya Rallisi: Rovanpera rahat kazandı, bu yılki galibiyet sayısını beşe çıkardı!

Estonya Rallisi: Rovanpera rahat kazandı, bu yılki galibiyet sayısını beşe çıkardı!
Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
Estonya Rallisi: Rovanpera zafere yakın Estonya Rallisi
Haber video
WRC

Estonya Rallisi: Rovanpera zafere yakın

Estonya Rallisi: Rovanpera değişken koşullara rağmen farkı açıyor Estonya Rallisi
WRC

Estonya Rallisi: Rovanpera değişken koşullara rağmen farkı açıyor

Estonya Rallisi: Yoğun yağmurun getirdiği kaosun ardından Rovanpera liderliği aldı Estonya Rallisi
WRC

Estonya Rallisi: Yoğun yağmurun getirdiği kaosun ardından Rovanpera liderliği aldı

Kalle Rovanperä Daha fazlası
Kalle Rovanperä
Rovanpera: "WRC şampiyonluğu düşüncesi henüz aklıma gelmiyor" Estonya Rallisi
WRC

Rovanpera: "WRC şampiyonluğu düşüncesi henüz aklıma gelmiyor"

Safari Rallisi: Rovanpera kazandı, Toyota 1-2-3-4 yaptı Kenya Rallisi
WRC

Safari Rallisi: Rovanpera kazandı, Toyota 1-2-3-4 yaptı

Evans: "Rovanpera yeni araçlara çok çabuk uyum sağladı" İtalya Rallisi
WRC

Evans: "Rovanpera yeni araçlara çok çabuk uyum sağladı"

Daha fazlası
Toyota Gazoo Racing
WRC Estonya: Evans farkı açıyor Estonya Rallisi
WRC

WRC Estonya: Evans farkı açıyor

Ogier: "Bu seferki Safari Rallisi'nde önemli olan hayatta kalmak olacak" Kenya Rallisi
WRC

Ogier: "Bu seferki Safari Rallisi'nde önemli olan hayatta kalmak olacak"

Ogier, Toyota ile Portekiz Rallisi'ne katılacak Portekiz Rallisi
WRC

Ogier, Toyota ile Portekiz Rallisi'ne katılacak

Son Haberler

Estonya Rallisi: Rovanpera rahat kazandı, bu yılki galibiyet sayısını beşe çıkardı!
WRC WRC

Estonya Rallisi: Rovanpera rahat kazandı, bu yılki galibiyet sayısını beşe çıkardı!

2022 Estonya Rallisi'ni Toyota'nın genç yeteneği Kalle Rovanpera kazanırken, bu yılki galibiyet sayısını beşe çıkardı.

Estonya Rallisi: Rovanpera fark daha da açtı, M-Sport sürücüleri ralliye veda etti
WRC WRC

Estonya Rallisi: Rovanpera fark daha da açtı, M-Sport sürücüleri ralliye veda etti

Kalle Rovanpera, pazar sabahı gerçekleştirilen etapların ardından liderliğini iyice pekiştirirken, M-Sport Ford sürücüleri şanssızlık yaşadılar.

Estonya Rallisi: Rovanpera zafere yakın
Haber video
WRC WRC

Estonya Rallisi: Rovanpera zafere yakın

Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, ortaya koyduğu güçlü performansın ardından son güne rahat şekilde lider giriyor.

Estonya Rallisi: Rovanpera değişken koşullara rağmen farkı açıyor
WRC WRC

Estonya Rallisi: Rovanpera değişken koşullara rağmen farkı açıyor

Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, Cumartesi gününün değişken koşullarda gerçekleşen ilk etaplarında iyi bir performans göstererek takım arkadaşın Elfyn Evans'a karşı farkı açtı.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.