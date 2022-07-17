Estonya Rallisi: Rovanpera fark daha da açtı, M-Sport sürücüleri ralliye veda etti

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Rovanpera, harika bir cumartesi günü geçirmesinin ardından genel klasmanda farkı 29 saniyenin üzerine çıkarmıştı ve pozitif ivme, pazar sabahı da devam etti.

Rovanpera, sabah yapılan üç etabın üçünde de Evans'tan daha hızlıydı ve Britanyalı sürücünün bir de spin atmasıyla farkı 40 saniyenin üzerine çıkardı. Böylelikle bitime üç etap kala genel klasmanda Evans'ın 40.8 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Hyundai sürücüleri, sabah bölümünü olaysız geçirirken, Ott Tanak 1 dakika 19 saniye geride üçüncü sırada yer alıyor. Onu 1 dakika 26.4 saniye geriden takım arkadaşı Thierry Neuville takip ediyor.

Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta, M-Sport Ford sürücüsü Adrien Fourmaux'un önünde beşinci sırada yer alıyor. M-Sport Ford'un diğer sürücüleri Pierre Louis Loubet ve Gus Greensmith, yaşadıkları sorunların ardından ralliye veda ettiler.

Loubet, büyük bir kayaya çarpmasının ardından Puma'sının sol ön süspansiyonuna ciddi şekilde hasar verdi. Greensmith ise muhtemel şanzıman problemiyle ralliye veda etti.

Lappi sabah bölümünün ardından yedinci sırada yer alırken, WRC2'de Andrea Mikkelsen'in liderliği sürüyor fakat Teemu Suninen ile arada 12 saniye var.

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport