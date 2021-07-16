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WRC / Estonya Rallisi Yarış ayak raporu

Estonya Rallisi: Rovanpera, Cuma gününü Breen'in hemen önünde zirvede tamamladı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Kalle Rovanpera, Cuma gününü Hyundai pilotu Craig Breen'in hemen önünde ilk sırada tamamlarken; ikili öğlen bölümü boyunca liderlik mücadelesi verdi.

Estonya Rallisi: Rovanpera, Cuma gününü Breen'in hemen önünde zirvede tamamladı

Rovanpera, dominant ama cesur bir sürüş çıkarırken; Nisan ayındaki Hırvatistan Rallisi'nin ardından aracına dönen Breen, gün boyunca Rovanpera'nın temposun ayak uydurabildi. 

Öğle bölümünde gerçekleştirilen dört etaptan üçünü Rovanpera kazanırken; Breen bir etap kazandı. Ön bölümde etap galibiyetleri için büyük mücadele yaşandı. 

Bu sonuçlarla birlikte Rovanpera günü Breen'in 6.7sn önünde ilk sırada tamamladı. Hyundai pilotu Thierry Neuville'in güçlü performansı ise onu genel klasmanda Sebastian Ogier'in önünde 3. sıraya taşıdı.

Sabah bölümünde lastik patlatarak zaman kaybeden Neuville, liderin 54.3sn, Ogier'in ise 6 saniye kadar arkasında yer almıştı. 

Toyota pilotu Takamato Katsuta'nın co-pilotu Daniel Barritt'in boynunda ve belinde ağrılar olduğunu belirtmesinin ardından doktorlar tarafından Barritt'in dinlenmesi istendi.

Bundan dolayı Katsuta 4. etabın ardından durmak zorunda kaldı. Barritt, hastanedeki kontrollerinin ardından ciddi bir sorun bulunmadan bırakıldı. 

Ralli öncesi favori olarak gösterilen Ott Tanak, iki etap içerisinde 3 kez lastik patlatınca 3. etapta ralliden çekildi. Estonyalı pilot, yarın aksiyona geri dönecek. Teknik bir sorun nedeniyle ralliden çekilen M-Sport Gus Greensmith de yarın ralliye geri dönecek. 

Rovanpera, sabah bölümündeki güçlü temposunu, öğlen bölümünün ilk etabına da taşıdı. Fin pilot, rallideki 5. etap zaferine Breen'in 1.4sn önünde ulaştı. 

Neuville, Ogier ve Evans'ın önünde 3. oldu. Bu üç pilot da biraz yağmurla karşılaştı ama bu ufak yağmur tempolarını etkilemedi. 

Yağmurdan ziyade, havada kalan toz bulutu Neuville'e daha büyük bir sorun yaşattı. Belçikalı pilot, bu toz bulutundan şikayetçi olurken, yolun bu bölümünde frenlemek zorunda kaldı. 

Rovanpera, 7. etabı da Breen'in 1.7 saniye önünde tamamladı ve kazandı. Rallideki 6. galibiyetini alan Rovanpera, genel klasmandaki avantajını 7.9 saniyeye çıkardı. 

Neuville, 7. etabı Breen'in sadece 0.5sn arkasında 3. sırada tamamladı ve genel klasmanda Ogier'in 2.9sn arkasında geldi. 

Breen, 8. etabı kazanmayı başardı ve rallideki ilk etap galibiyetine uzandı. İrlandalı pilot, böylelikle Rovanpera'nın üzerinde daha çok baskı kurmayı başardı. Breen, bu etapta Rovanpera'dan 1.2sn aldı. 

Neuville, öğle bölümündeki momentumunu korudu ve bu etabı da 3. sırada tamamladı. Belçikalı pilot, öğle bölümündeki güçlü performanslarıyla Ogier'i genel klasmanda geçmeyi başardı ve genel klasmanda 3. sıraya yükseldi.

Günün son etabını da Rovanpera kazandı. Fin pilot böylelikle rallideki 7. etap zaferine ulaşmış oldu. Rovanpera, Breen'i 1.8 saniyeyle geçmeyi başardı. 

WRC2'de Andreas Mikkelsen, Nickolay Gryazin'in 36.5 saniye önünde lider durumda. Mads Ostberg, rallinin ilk bölümlerini lider götürmesinin ardından lastik patlattı ve erken starttan dolayı 10 saniyelik ceza aldı.

Estonya Rallisi, yarın gerçekleştirilecek olan 9 etapla devam edecek. 

Cuma günü sonunda klasman:

Sıra Pilot / Co-pilot Araç Toplam süre Fark
1 Finland Kalle Rovanperä
Finland Jonne Halttunen 		Toyota Yaris WRC 57'26.700  
2 Ireland Craig Breen
Ireland Paul Nagle 		Hyundai i20 Coupe WRC 57'33.400 6.700
3 Belgium Thierry Neuville
Belgium Martijn Wydaeghe 		Hyundai i20 Coupe WRC 58'15.500 48.800
4 France Sébastien Ogier
France Julien Ingrassia 		Toyota Yaris WRC 58'16.000 49.300
5 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin 		Toyota Yaris WRC 58'32.000 1'05.300
6 France Pierre-Louis Loubet
Florian Haut-Labourdette		 Hyundai i20 Coupe WRC 1:00'00.500 2'33.800
7 Finland Teemu Suninen
Finland Mikko Markkula 		Ford Fiesta WRC 1:00'22.500 2'55.800
8 Alexey Lukyanuk
Russian Federation Yaroslav Fedorov 		Škoda Fabia Rally2 evo 1:00'33.800 3'07.100
9 Norway Andreas Mikkelsen
Norway Ola Floene 		Škoda Fabia Rally2 evo 1:00'53.800 3'27.100
10 Finland Emil Lindholm
Reeta Hämäläinen 		Škoda Fabia Rally2 evo 1:01'14.700 3'48.000
11 Norway Mads Ostberg
Norway Torstein Eriksen 		Citroën C3 Rally2 1:01'17.100 3'50.400
12 Russian Federation Nikolay Gryazin
Konstantin Aleksandrov		 Volkswagen Polo GTI R5 1:01'24.100 3'57.400
13 Egon Kaur
Silver Simm		 Volkswagen Polo GTI R5 1:01'24.200 3'57.500
14 Poland Kajetan Kajetanowicz
Poland Maciek Szczepaniak 		Škoda Fabia Rally2 evo 1:01'26.600 3'59.900
15 Bolivia Marco Bulacia
Marcelo Der		 Škoda Fabia Rally2 evo 1:01'30.200 4'03.500
16 France Adrien Fourmaux
Belgium Renaud Jamoul 		Ford Fiesta Rally2 1:01'32.600 4'05.900
17 Spain Pepe López
Borja Odriozola		 Škoda Fabia Rally2 evo 1:02'20.400 4'53.700
18 Mikko Heikkilä
Topi Luhtinen		 Škoda Fabia Rally2 evo 1:02'24.200 4'57.500
19 Tom Kristensson
David Arhusiander		 Ford Fiesta Rally2 1:02'36.200 5'09.500
20 Georg Linnamäe
United Kingdom James Morgan 		Volkswagen Polo GTI R5 1:02'37.600 5'10.900
21 Raul Jeets
Andrus Toom		 Škoda Fabia Rally2 evo 1:02'44.700 5'18.000
22 United States Sean Johnston
Alexander Kihurani		 Citroën C3 Rally2 1:03'12.900 5'46.200
23 Vladas Jurkevičius
Lithuania Aisvydas Paliukenas 		Škoda Fabia Rally2 evo 1:04'52.500 7'25.800
24 Fabrizio Zaldivar
Spain Carlos delBarrio 		Škoda Fabia Rally2 evo 1:05'07.300 7'40.600
25 Emilio Fernández
United States Ruben Garcia 		Škoda Fabia Rally2 evo 1:06'16.100 8'49.400
26 Sami Pajari
Finland Marko Salminen 		Ford Fiesta Rally4 1:06'31.800 9'05.100
27 Jon Armstrong
United Kingdom Phil Hall 		Ford Fiesta Rally4 1:06'45.700 9'19.000
28 Martin Koci
Petr Těšínský		 Ford Fiesta Rally4 1:07'01.700 9'35.000
29 Mārtiņš Sesks
Renars Francis		 Ford Fiesta Rally4 1:07'17.100 9'50.400
30 Russian Federation Radik Shaymiev
Russian Federation Maxim Tsvetkov 		Hyundai i20 R5 1:07'27.800 10'01.100
31 Lauri Joona
Finland Mikael Korhonen 		Ford Fiesta Rally4 1:07'54.700 10'28.000
32 Raul Badiu
Rareș Fetean		 Ford Fiesta Rally4 1:08'25.800 10'59.100
33 William Creighton
Liam Regan		 Ford Fiesta Rally4 1:08'50.000 11'23.300
34 Otto Täht
Taivo Täht		 Ford Fiesta Rally3 1:11'42.300 14'15.600
35 Miguel Díaz-Aboitiz
Diego Sanjuan		 Škoda Fabia Rally2 evo 1:12'17.200 14'50.500
36 Joosep Ralf
Simo Koskinen		 Ford Fiesta Rally4 1:18'08.500 20'41.800
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