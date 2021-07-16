Estonya Rallisi: Rovanpera, Cuma gününü Breen'in hemen önünde zirvede tamamladı

Rovanpera, dominant ama cesur bir sürüş çıkarırken; Nisan ayındaki Hırvatistan Rallisi'nin ardından aracına dönen Breen, gün boyunca Rovanpera'nın temposun ayak uydurabildi.

Öğle bölümünde gerçekleştirilen dört etaptan üçünü Rovanpera kazanırken; Breen bir etap kazandı. Ön bölümde etap galibiyetleri için büyük mücadele yaşandı.

Bu sonuçlarla birlikte Rovanpera günü Breen'in 6.7sn önünde ilk sırada tamamladı. Hyundai pilotu Thierry Neuville'in güçlü performansı ise onu genel klasmanda Sebastian Ogier'in önünde 3. sıraya taşıdı.

Sabah bölümünde lastik patlatarak zaman kaybeden Neuville, liderin 54.3sn, Ogier'in ise 6 saniye kadar arkasında yer almıştı.

Toyota pilotu Takamato Katsuta'nın co-pilotu Daniel Barritt'in boynunda ve belinde ağrılar olduğunu belirtmesinin ardından doktorlar tarafından Barritt'in dinlenmesi istendi.

Bundan dolayı Katsuta 4. etabın ardından durmak zorunda kaldı. Barritt, hastanedeki kontrollerinin ardından ciddi bir sorun bulunmadan bırakıldı.

Ralli öncesi favori olarak gösterilen Ott Tanak, iki etap içerisinde 3 kez lastik patlatınca 3. etapta ralliden çekildi. Estonyalı pilot, yarın aksiyona geri dönecek. Teknik bir sorun nedeniyle ralliden çekilen M-Sport Gus Greensmith de yarın ralliye geri dönecek.

Rovanpera, sabah bölümündeki güçlü temposunu, öğlen bölümünün ilk etabına da taşıdı. Fin pilot, rallideki 5. etap zaferine Breen'in 1.4sn önünde ulaştı.

Neuville, Ogier ve Evans'ın önünde 3. oldu. Bu üç pilot da biraz yağmurla karşılaştı ama bu ufak yağmur tempolarını etkilemedi.

Yağmurdan ziyade, havada kalan toz bulutu Neuville'e daha büyük bir sorun yaşattı. Belçikalı pilot, bu toz bulutundan şikayetçi olurken, yolun bu bölümünde frenlemek zorunda kaldı.

Rovanpera, 7. etabı da Breen'in 1.7 saniye önünde tamamladı ve kazandı. Rallideki 6. galibiyetini alan Rovanpera, genel klasmandaki avantajını 7.9 saniyeye çıkardı.

Neuville, 7. etabı Breen'in sadece 0.5sn arkasında 3. sırada tamamladı ve genel klasmanda Ogier'in 2.9sn arkasında geldi.

Breen, 8. etabı kazanmayı başardı ve rallideki ilk etap galibiyetine uzandı. İrlandalı pilot, böylelikle Rovanpera'nın üzerinde daha çok baskı kurmayı başardı. Breen, bu etapta Rovanpera'dan 1.2sn aldı.

Neuville, öğle bölümündeki momentumunu korudu ve bu etabı da 3. sırada tamamladı. Belçikalı pilot, öğle bölümündeki güçlü performanslarıyla Ogier'i genel klasmanda geçmeyi başardı ve genel klasmanda 3. sıraya yükseldi.

Günün son etabını da Rovanpera kazandı. Fin pilot böylelikle rallideki 7. etap zaferine ulaşmış oldu. Rovanpera, Breen'i 1.8 saniyeyle geçmeyi başardı.

WRC2'de Andreas Mikkelsen, Nickolay Gryazin'in 36.5 saniye önünde lider durumda. Mads Ostberg, rallinin ilk bölümlerini lider götürmesinin ardından lastik patlattı ve erken starttan dolayı 10 saniyelik ceza aldı.

Estonya Rallisi, yarın gerçekleştirilecek olan 9 etapla devam edecek.

Cuma günü sonunda klasman: