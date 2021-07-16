Estonya Rallisi: Rovanpera, Cuma gününü Breen'in hemen önünde zirvede tamamladı
Kalle Rovanpera, Cuma gününü Hyundai pilotu Craig Breen'in hemen önünde ilk sırada tamamlarken; ikili öğlen bölümü boyunca liderlik mücadelesi verdi.
Rovanpera, dominant ama cesur bir sürüş çıkarırken; Nisan ayındaki Hırvatistan Rallisi'nin ardından aracına dönen Breen, gün boyunca Rovanpera'nın temposun ayak uydurabildi.
Öğle bölümünde gerçekleştirilen dört etaptan üçünü Rovanpera kazanırken; Breen bir etap kazandı. Ön bölümde etap galibiyetleri için büyük mücadele yaşandı.
Bu sonuçlarla birlikte Rovanpera günü Breen'in 6.7sn önünde ilk sırada tamamladı. Hyundai pilotu Thierry Neuville'in güçlü performansı ise onu genel klasmanda Sebastian Ogier'in önünde 3. sıraya taşıdı.
Sabah bölümünde lastik patlatarak zaman kaybeden Neuville, liderin 54.3sn, Ogier'in ise 6 saniye kadar arkasında yer almıştı.
Toyota pilotu Takamato Katsuta'nın co-pilotu Daniel Barritt'in boynunda ve belinde ağrılar olduğunu belirtmesinin ardından doktorlar tarafından Barritt'in dinlenmesi istendi.
Bundan dolayı Katsuta 4. etabın ardından durmak zorunda kaldı. Barritt, hastanedeki kontrollerinin ardından ciddi bir sorun bulunmadan bırakıldı.
Ralli öncesi favori olarak gösterilen Ott Tanak, iki etap içerisinde 3 kez lastik patlatınca 3. etapta ralliden çekildi. Estonyalı pilot, yarın aksiyona geri dönecek. Teknik bir sorun nedeniyle ralliden çekilen M-Sport Gus Greensmith de yarın ralliye geri dönecek.
Rovanpera, sabah bölümündeki güçlü temposunu, öğlen bölümünün ilk etabına da taşıdı. Fin pilot, rallideki 5. etap zaferine Breen'in 1.4sn önünde ulaştı.
Neuville, Ogier ve Evans'ın önünde 3. oldu. Bu üç pilot da biraz yağmurla karşılaştı ama bu ufak yağmur tempolarını etkilemedi.
Yağmurdan ziyade, havada kalan toz bulutu Neuville'e daha büyük bir sorun yaşattı. Belçikalı pilot, bu toz bulutundan şikayetçi olurken, yolun bu bölümünde frenlemek zorunda kaldı.
Rovanpera, 7. etabı da Breen'in 1.7 saniye önünde tamamladı ve kazandı. Rallideki 6. galibiyetini alan Rovanpera, genel klasmandaki avantajını 7.9 saniyeye çıkardı.
Neuville, 7. etabı Breen'in sadece 0.5sn arkasında 3. sırada tamamladı ve genel klasmanda Ogier'in 2.9sn arkasında geldi.
Breen, 8. etabı kazanmayı başardı ve rallideki ilk etap galibiyetine uzandı. İrlandalı pilot, böylelikle Rovanpera'nın üzerinde daha çok baskı kurmayı başardı. Breen, bu etapta Rovanpera'dan 1.2sn aldı.
Neuville, öğle bölümündeki momentumunu korudu ve bu etabı da 3. sırada tamamladı. Belçikalı pilot, öğle bölümündeki güçlü performanslarıyla Ogier'i genel klasmanda geçmeyi başardı ve genel klasmanda 3. sıraya yükseldi.
Günün son etabını da Rovanpera kazandı. Fin pilot böylelikle rallideki 7. etap zaferine ulaşmış oldu. Rovanpera, Breen'i 1.8 saniyeyle geçmeyi başardı.
WRC2'de Andreas Mikkelsen, Nickolay Gryazin'in 36.5 saniye önünde lider durumda. Mads Ostberg, rallinin ilk bölümlerini lider götürmesinin ardından lastik patlattı ve erken starttan dolayı 10 saniyelik ceza aldı.
Estonya Rallisi, yarın gerçekleştirilecek olan 9 etapla devam edecek.
Cuma günü sonunda klasman:
|Sıra
|Pilot / Co-pilot
|Araç
|Toplam süre
|Fark
|1
| Kalle Rovanperä
Jonne Halttunen
|Toyota Yaris WRC
|57'26.700
|2
| Craig Breen
Paul Nagle
|Hyundai i20 Coupe WRC
|57'33.400
|6.700
|3
| Thierry Neuville
Martijn Wydaeghe
|Hyundai i20 Coupe WRC
|58'15.500
|48.800
|4
| Sébastien Ogier
Julien Ingrassia
|Toyota Yaris WRC
|58'16.000
|49.300
|5
| Elfyn Evans
Scott Martin
|Toyota Yaris WRC
|58'32.000
|1'05.300
|6
| Pierre-Louis Loubet
Florian Haut-Labourdette
|Hyundai i20 Coupe WRC
|1:00'00.500
|2'33.800
|7
| Teemu Suninen
Mikko Markkula
|Ford Fiesta WRC
|1:00'22.500
|2'55.800
|8
| Alexey Lukyanuk
Yaroslav Fedorov
|Škoda Fabia Rally2 evo
|1:00'33.800
|3'07.100
|9
| Andreas Mikkelsen
Ola Floene
|Škoda Fabia Rally2 evo
|1:00'53.800
|3'27.100
|10
| Emil Lindholm
Reeta Hämäläinen
|Škoda Fabia Rally2 evo
|1:01'14.700
|3'48.000
|11
| Mads Ostberg
Torstein Eriksen
|Citroën C3 Rally2
|1:01'17.100
|3'50.400
|12
| Nikolay Gryazin
Konstantin Aleksandrov
|Volkswagen Polo GTI R5
|1:01'24.100
|3'57.400
|13
|Egon Kaur
Silver Simm
|Volkswagen Polo GTI R5
|1:01'24.200
|3'57.500
|14
| Kajetan Kajetanowicz
Maciek Szczepaniak
|Škoda Fabia Rally2 evo
|1:01'26.600
|3'59.900
|15
| Marco Bulacia
Marcelo Der
|Škoda Fabia Rally2 evo
|1:01'30.200
|4'03.500
|16
| Adrien Fourmaux
Renaud Jamoul
|Ford Fiesta Rally2
|1:01'32.600
|4'05.900
|17
| Pepe López
Borja Odriozola
|Škoda Fabia Rally2 evo
|1:02'20.400
|4'53.700
|18
|Mikko Heikkilä
Topi Luhtinen
|Škoda Fabia Rally2 evo
|1:02'24.200
|4'57.500
|19
|Tom Kristensson
David Arhusiander
|Ford Fiesta Rally2
|1:02'36.200
|5'09.500
|20
|Georg Linnamäe
James Morgan
|Volkswagen Polo GTI R5
|1:02'37.600
|5'10.900
|21
|Raul Jeets
Andrus Toom
|Škoda Fabia Rally2 evo
|1:02'44.700
|5'18.000
|22
| Sean Johnston
Alexander Kihurani
|Citroën C3 Rally2
|1:03'12.900
|5'46.200
|23
|Vladas Jurkevičius
Aisvydas Paliukenas
|Škoda Fabia Rally2 evo
|1:04'52.500
|7'25.800
|24
|Fabrizio Zaldivar
Carlos delBarrio
|Škoda Fabia Rally2 evo
|1:05'07.300
|7'40.600
|25
|Emilio Fernández
Ruben Garcia
|Škoda Fabia Rally2 evo
|1:06'16.100
|8'49.400
|26
|Sami Pajari
Marko Salminen
|Ford Fiesta Rally4
|1:06'31.800
|9'05.100
|27
|Jon Armstrong
Phil Hall
|Ford Fiesta Rally4
|1:06'45.700
|9'19.000
|28
| Martin Koci
Petr Těšínský
|Ford Fiesta Rally4
|1:07'01.700
|9'35.000
|29
|Mārtiņš Sesks
Renars Francis
|Ford Fiesta Rally4
|1:07'17.100
|9'50.400
|30
| Radik Shaymiev
Maxim Tsvetkov
|Hyundai i20 R5
|1:07'27.800
|10'01.100
|31
|Lauri Joona
Mikael Korhonen
|Ford Fiesta Rally4
|1:07'54.700
|10'28.000
|32
|Raul Badiu
Rareș Fetean
|Ford Fiesta Rally4
|1:08'25.800
|10'59.100
|33
|William Creighton
Liam Regan
|Ford Fiesta Rally4
|1:08'50.000
|11'23.300
|34
|Otto Täht
Taivo Täht
|Ford Fiesta Rally3
|1:11'42.300
|14'15.600
|35
|Miguel Díaz-Aboitiz
Diego Sanjuan
|Škoda Fabia Rally2 evo
|1:12'17.200
|14'50.500
|36
|Joosep Ralf
Simo Koskinen
|Ford Fiesta Rally4
|1:18'08.500
|20'41.800
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