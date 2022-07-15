Estonya Rallisi: İlk etabın ardından Breen, Rovanpera'nın önünde lider

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İrlandalı sürücü batan güneşin altında gerçekleştirilen 1.66 kilometrelik kısa etabı Rovanpera'nın sadece0 .1 saniye önünde kazanan isim oldu.

Bu yılki üçüncü etap zaferini alan Ford sürücüsü, ralliyi mümkün olan en iyi şekilde başlatmasının ardından mutlu olduğunu dile getirdi.

Breen, "Etaptaki tüm kayalara çok dikkat ettim. Elimden geldiğinde dikkatli olmaya çalıştım. Hafta sonuna yaptığım başlangıçtan dolayı mutluyum ve yarını sabırsızlıkla bekliyorum. Bunlar harika etaplar." dedi.

Toyota sürücüsü Elfyn Evans, kısa bir süreliğine zirvede yer alsa da, sonrasında hem Rovanpera hem de Breen'e geçildi.

Sonuç olarak Breen'in en yakın takipçisi 0.1 saniye geride kalan Rovanpera olurken, onu da aynı oranda geride kalan Evans takip etti.

Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, yerel kahraman Ott Tanak'ın 0.2 saniye önünde dördüncü sırada yer aldı.

Toyota'nın direksiyonuna dönen Esapekka Lappi, shakedown'da takla atan Takamoto Katsuta'nın önünde altıncı sırada bulunuyor.

Japon sürücü Katsuta, taklanın güvenini etkilemesine izin vermediğini dile getirdi.

Katsuta, "Kendime güvenimi çok fazla etkilemiyor çünkü araçta kendimi çok iyi hissediyorum. Bu, küçük bir hataydı fakat rallide bu hissi taşıyamam. Aracı tamir eden çocuklara teşekkür etmek adına iyi bir sonuç almak istiyorum." dedi.

İlk onu M-Sport'tan Gus Greensmith, Hyundai'den Oliver Solberg ve Pierre Louis Loubet tamamladı.

Estonya Rallisi - İlk etabın ardından klasman:

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images