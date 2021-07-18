Estonya Rallisi: Farkı daha da açan Rovanpera, galibiyete yaklaştı

20 yaşındaki Fin sürücü, büyük farkla lider girdiği pazar günkü etaplarda, güçlü formunu devam ettirdi ve Hyundai sürücüsü Craig Breen ile arayı 54.2 saniyeye kadar çıkararak dikkatleri üzerine çekmeye devam etti.

Sahip olduğu avantaj göz önüne alındığında Rovanpera, şimdiye kadarki en genç WRC galibi olmak için öğleden sonraki üç etabı sorunsuz şekilde tamamlamaya çalışacak.

Rovanpera, "Açıkçası bu, iyi hissettiriyor fakat sadece bitişi beklememiz lazım. Rallilerde her şey olabilir, bu yüzden planımız aynı: sadece ikinci bölümün tadını çıkarmaya çalışacağım." dedi.

Yerel kahraman Ott Tanak ve Hyundai'den takım arkadaşı Thierry Neuville, bugünkü ilk iki etapta aynı zamanları yaparak galibiyeti paylaştılar. Sabah bölümündeki son etabın galibi ise Neuville oldu.

Sabahki etapların ardından Rovanpera ve Breen arasındaki fark 54.2 saniyeye çıkmış durumda.

Genel klasmanda ikinci sırada yer alan Breen ile üçüncü Neuville arasındaki fark, 20.6 saniyeye inerken, şampiyona lideri Sebastien Ogier de takım arkadaşı ve şampiyonadaki rakibi Elfyn Evans'ın önünde rahat bir dördüncülüğe sahip.

M-Sport Ford sürücüsü Teemu Suninen, pazar günkü etapların ardından genel klasmanda altıncı sırada yer alıyor ve onu dördüncü Hyundai ile Pierre Louis Loubet takip ediyor.

WRC3'ün lideri Alexey Lukyanuk, genel klasmanda sekizinci sırada yer alırken, WRC2'de liderliği devam eden Andreas Mikkelsen dokuzuncu ve Mads Ostberg 10. sırada. Mikkelsen-Ostberg farkı şu anda 17.2 saniye.

Ralli, öğleden sonra yapılacak üç etapla beraber sona erecek.