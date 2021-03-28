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WRC / Haberler

Eski ralli pilotu Mohammed ben Sulayem, FIA başkanlığına aday oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Eski ralli pilotu Mohammed ben Sulayem, aralık ayında görevi bitecek olan FIA Başkanı Jean Todt'un yerine geçebilmek için adaylar arasında olduğunu açıkladı.

Eski ralli pilotu Mohammed ben Sulayem, FIA başkanlığına aday oldu

Sulayem, 2013'te de Todt'un karşısında aday olmayı planlıyordu ancak son anda adaylıktan çekilmişti.

Todt'un görev süresi bitmeye doğru yaklaşırken, şu ana kadar başka hiç kimse FIA başkanlığı adaylığını açıklamadı.

FIA başkanlığı için adı anılan ancak henüz resmi bir başvuru olmayan diğer isimler Motorsport UK Başkanı David Richards ve Formula E kurucusu Alejandro Agag.

Aday olanların çalışacakları isimleri de açıklaması gerekiyor. Bu kapsamda Ben Sulayem, 2001 WRC şampiyonluğunu kazanan Richard Burns'ün co-pilotu Robert Reid'i motor sporları bölümü başkan yardımcısı olarak aday gösterdi. Reid şu anda FIA WRC Hakemleri Başkanı ve FIA Kapalı Yollar Komisyonu Başkan olarak görev yapıyor.

Sulayem'in listesinde Kanada Otomobil Federasyonu CEO'su Tim Shearman, İspanya Kraliyet Otomobil Kulübü Başkanı Carlos de Barros gibi isimler de bulunuyor.

Todt, aralık ayı itibariyle FIA başkanı olarak 3. ve son dönemini tamamlayacak ve ardından seçimler yapılacak. 

Normalde FIA başkanı maksimum 2 dönem yani 10 sene görev yapabiliyor ancak Todt'un COVID-19 döneminde görevini sürdürebilmesi için bu süre uzatıldı ve 3. dönem için aday olabileceği konusunda anlaşmaya varıldı.

Ancak Todt, bunu istemedi ve görevini bırakacağını duyurdu.

TV-Interview, Jean Todt, FIA president

TV-Interview, Jean Todt, FIA president

Photo by: FIA F3 / Suer

59 yaşındaki Sulayem Orta Doğu'nun motor sporları alanındaki en güçlü ismi olarak kabul ediliyor. 14 defa bölgedeki ralli şampiyonasını kazanan ve aynı zamanda uluslararası arenada mücadele eden Sulayem, 2008'den beri FIA'da yer alıyor ve Abu Dhabi GP'nin hayata geçmesinde büyük paya sahip. Sulayem'in Todt'dan önce FIA Başkanı olan Max Mosley'i desteklediği biliniyor.

Sulayem başlatmış olduğu kampanyada "taze bir yaklaşım" sözü verdi ve FIA'nın demokratik ve şeffaf bir yönetime sahip olması gerektiğini vurguladı.

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Editör Adam Cooper

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