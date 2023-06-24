Esapekka Lappi, Safari Rallisi'ne veda etti
11. etapta teknik bir arıza yaşayan Esapekka Lappi, podyum pozisyonunda ilerlediği Safari Rallisi'ne veda etti.
Sezonun en iyi rallilerinden birini geçiren Lappi, Cuma günü üçüncü etabı kazanmış, dördüncü etapta ise zaman kaybı yaşayarak galibiyet savaşından kopmuştu.
Cumartesi gününe iyi bir başlangıç yapan ve Elfyn Evans'ın sorun yaşamasının ardından üçüncülüğe yerleşen Lappi, öğleden sonra parkura çıkarken yeniden liderlik mücadelesinde yer almak istiyordu.
Ancak Lappi'nin umutları sona ermiş vaziyette, nitekim kendisi 11. etabın son 8 kilometresinde bir sıkıntı yaşamasının ardından ralliye veda etti.
Fin pilotun ralli dışı kalmasının sebebi henüz belli değil, ancak Çarşamba günü yaşananlar da düşünülürse bir vites kutusu arızasından söz edebiliriz.
Lappi'nin ralliye vedasından Toyota avantajlı çıktı: Evans yeniden üçüncülüğü alırken, geçen yıl burada podyuma çıkan Takamoto Katsuta dördüncülüğü aldı.
Ralli lideri Sebastien Ogier ise sabah saatlerinde 22.1 saniyeye inen farkı yeniden 28.5 saniye seviyesine çekmeyi başardı.
Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Photo by: Tomek Kaliński
Son Haberler
Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi!
Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi! Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi!
Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim"
Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim" Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim"
Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika"
Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika" Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika"
Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti
Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.