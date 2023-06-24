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Esapekka Lappi, Safari Rallisi'ne veda etti

11. etapta teknik bir arıza yaşayan Esapekka Lappi, podyum pozisyonunda ilerlediği Safari Rallisi'ne veda etti.

Tom Howard
Ekleyen:
Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Sezonun en iyi rallilerinden birini geçiren Lappi, Cuma günü üçüncü etabı kazanmış, dördüncü etapta ise zaman kaybı yaşayarak galibiyet savaşından kopmuştu.

Cumartesi gününe iyi bir başlangıç yapan ve Elfyn Evans'ın sorun yaşamasının ardından üçüncülüğe yerleşen Lappi, öğleden sonra parkura çıkarken yeniden liderlik mücadelesinde yer almak istiyordu.

Ancak Lappi'nin umutları sona ermiş vaziyette, nitekim kendisi 11. etabın son 8 kilometresinde bir sıkıntı yaşamasının ardından ralliye veda etti.

Fin pilotun ralli dışı kalmasının sebebi henüz belli değil, ancak Çarşamba günü yaşananlar da düşünülürse bir vites kutusu arızasından söz edebiliriz.

Lappi'nin ralliye vedasından Toyota avantajlı çıktı: Evans yeniden üçüncülüğü alırken, geçen yıl burada podyuma çıkan Takamoto Katsuta dördüncülüğü aldı.

Ralli lideri Sebastien Ogier ise sabah saatlerinde 22.1 saniyeye inen farkı yeniden 28.5 saniye seviyesine çekmeyi başardı.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Tomek Kaliński

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2023 Safari Rallisi: Cumartesi sabahının lideri Ogier, Rovanpera tempoyu arttırdı
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Tom Howard
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