Elfyn Evans kaza yaparak Portekiz Rallisi'ne veda etti!

Yolu açma görevini üstlenmesinden ötürü zor bir gün geçiren ve zaten gerilerde olan Evans, toplam 18.5 kilometre uzunluğundaki Mortagua etabının 13.8 kilometresinde yoldan çıktı ve büyük bir kaza yaparak günü kapattı.

Evans'a tam olarak ne olduğu ve günün erken bitmesine neden olduğu bilinmiyor.

Kazadan kısa süre sonra açıklama yapan Toyota, Evans ve yardımcı pilot Scott Martin'in olaydan sonra araçtan çıktıklarını ve iyi olduklarını doğruladı.

Gün boyunca denge sorunları yaşayan Evans, beşinci etaptan sonra, "Şu anda her şey zor, aracın dengesi de bizleri zorluyor. Durum bu." demişti.

Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: McKlein / Motorsport Images