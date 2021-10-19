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WRC Haberler

Düzenlenmiş mevcut WRC araçları 2022’de de kullanılabilecek

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Mevcut nesil WRC araçlarının, gelecek sene daha düşük motor gücüyle seride mücadele etmesine izin verilecek.

Düzenlenmiş mevcut WRC araçları 2022’de de kullanılabilecek

WRC, gelecek sene yeni hibrid Rally1 kurallarına geçecek ve Toyota, Hyundai ve M-Sport Ford’un şu anda geliştirdiği 100kW hibrid sistemler içeren yeni araçlar kullanılacak.

Aslında Rally1’e geçiş, oldukça beğenilen mevcut dönemin sonu anlamına gelmişti. Ancak FIA, 2017’de tanıtılan araçların gelecek sene de WRC’de mücadele edebileceğini Motorsport.com’a doğruladı.

Mevcut araçların gelecek sene de WRC’de mücadele edebilmesi için, turbo kısıtlayıcıda yapılacak değişikliklerle beraber gücünün yaklaşık 30 beygir düşürülmesi gerekecek.

Bu, mevcut araçların, yeni nesil araçları geçmesini ve doğrudan ralliler kazanmasını engelleyecek.

Şu anda plan, mevcut WRC araçlarına sahip olan müşteri girişlerine odaklanıyor.

Motorsport.com’a konuşan FIA ralli departmanı, “Araçlar gelecek sene de mücadele edebilecek ve üretici takımlardan fazla ilgi yok.”

“Öncelik, mevcut araçlara sahip olan ve WRC etkinliklerinde mücadele etmeye devam etmek isteyen müşteri sürücüleri desteklemek.”

“Araçlardaki tek değişiklik, 30 beygirlik bir düşüşü sağlayacak olan, turbo sınırlayıcıyı 36mm’den 33,7mm’ye düşürmek olacak.” ifadelerini kullandı.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Fotoğraf: Toyota Racing

Üç üretici WRC takımından biri olan M-Sport’un müşteri programları geçmişi bulunuyor ve takım, mevcut araçların gelecek sene de kullanılabilecek olmasından memnun olsa da, takım patronu Richard Millener takımın odağının gelecek sene müşteri Rally1 araçları yarıştırmak olduğunu söyledi.

İngiliz takım Eylül ayında yeni Puma Rally1 aracının müşterilerden büyük ilgi gördüğünü açıklamıştı.

Millener, “Amacımız, yeni Rally1 kategorisinde müşteri araçları yarıştırmak.”

“Bu yüzden teknik düzenlemeler, araçları birçok alanda daha basit ve daha uygun maliyetli hale getirmek için oluşturuldu.”

“Bunun, son yıllarda az olan araç sayısını arttırmasını umuyoruz. Eski araçlar da olacak ancak her şeyde olduğu gibi, bazen ileriye bakıp devam etmeniz gerekiyor. Geleceğe bakmalısınız, geçmişe değil.”

“Mevcut araçlar da kullanılabilecek, ki bu harika. Ancak gelecek, hibrid araçlarda ve yeni kurallarda. Biz de buna odaklanıyoruz.” dedi.

Gelecek ay düzenlenecek olan Monza Rallisi, mevcut nesil araçların tüm özelliklerinin kullanılabileceği son ralli olacak.

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