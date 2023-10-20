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Dünya Ralli Şampiyonası’nın 2024 takvimi açıklandı

Dünya Ralli Şampiyonası’nın takvime geri dönen Polonya Rallisi ve ilk kez yapılacak Letonya Rallisini içeren, 13 yarışlık 2024 takvimi açıklandı.

Editör Fırat Kocaman
Yayın tarihi
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Perşembe günü FIA Dünya Motor Sporları Konseyi’nde onaylanan takvime göre sekiz toprak, dört asfalt ve İsveç’teki geleneksel kış rallisi yer alacak.

Meksika rallisinin yerine 2017’den sonra ilk kez takvime giren Polonya Rallisi, takvimin nasıl olacağı üzerine büyük bir soru işareti yaratmıştı.

Letonya, Avrupa Ralli Şampiyonası’nda ayrılarak, daha önce Estonya’da yapılan temmuz ayındaki Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) yerini alarak ilk kez bir WRC rallisine ev sahipliği yapacak. Estonya Rallisi’nin WRC takviminde kalmak için gereken finansmanı sağlayamadığı bildirildi.

Daha önce de bildirildiği üzere, WRC başlangıçta Suudi Arabistan ve ABD’nin gelecek sezon yarışlara ev sahipliği yapabileceğini bekliyordu. Ancak her iki ralli de Arjantin’in takvime olası geri dönüşü ihtimaline karşın 2025 yılı için şimdilik rafa kaldırıldı. 

2024 şampiyonası her zaman olduğu gibi geleneksek açılışını Monte Carlo’da, 25-28 Ocak tarihinde yapacak. Ancak 2024 yılındaki ralli Monte Carlo limanı yerine Gap şehrinde yapılacak.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Takvimin geri kalanında ise şubat ayındaki İsveç’teki yarışın ardından Kenya Safari Rallisi için Afrika kıtasına gidilecek. Haziran ayından mart ayına çekilen Kenya Safari Rallisi'nin yerini ise Polonya rallisi dolduracak.

WRC’nin Afrika ziyaretinin ardından Hırvatistan, Portekiz, İtalya, Polonya, Letonya, Finlandiya ve Yunanistan’ın yer aldığı üst üste 7 Avrupa rallisi yapılacak. 

Avrupa yarışları sonrası WRC heyecanı Güney Amerika’da Şili’de devam edecek. Şili rallisinin ardından Orta Avrupa Rallisi (Çekya/ Avusturya/ Almanya) ve Japonya ile sezon tamamlanmış olacak. 

WRC Promoter Genel Müdürü Jona Siebel, takvim üzerine düşüncelerini şöyle aktardı: “2024’te sadece sporun geleneklerini devam ettirmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda bizi heyecan verici bir geleceğe taşıyan bir takvimle aksiyon dolu bir başka sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz.”

“Polonya’ya geri dönüşümüz ve Letonya’daki ilk yarışımız, hem izleyiciler hem de pilotlar için yeni ve heyecan verici bir deneyim olacak. Takvim, heyecanlı bir WRC deneyimi sunma konusundaki kararlılığımızı gösteriyor.”

Diğer yandan Avrupa Ralli Şampiyonası’nın takviminin önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. Autosport’un haberine göre, takvim sekiz ralliden oluşacak ve büyük olasılıkla Galler’de bir ralliyi de içerecek.

2024 Dünya Ralli Şampiyonası Takvimi

Yarış Ralli Tarih Zemin
1 Monte Carlo 25-28 Ocak Asfalt/Buz
2 İsveç 15-18 Şubat Kar
3 Safari Rallisi Kenya 28-31 Mart Çakıl
4 Hırvatistan 18-21 Nisan  Asfalt
5 Portekiz 9-12 Mayıs Çakıl
6 İtalya 30 Mayıs-2 Haziran Çakıl
7 Polonya 27-30 Haziran Çakıl
8 Letonya 18-21 Temmuz Çakıl
9 Finlandiya 1-4 Ağustos Çakıl
10 Yunanistan 5-8 Eylül Çakıl
11 Şili 26-29 Eylül Çakıl
12 Orta Avrupa Rallisi 31 Ekim-3 Kasım Asfalt
13 Japonya 21-24 Kasım Asfalt
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