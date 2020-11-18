Colin McRae WRC belgeseli yayınlanacak

“Colin McRae: 25 yıllık şampiyon” ismi verilen programda Mcae’nin o zamanki takım patronu Dave Richards ve McRae’nin Kamer Yarış Pisti’nde şampiyonluğu kazanan ‘L555 BAT’ aracıyla yeniden buluşan babası Jimmy’nin röportajlerı yer alacak.

Ailesinin izni olmadan McRae Jr’ın 10 yaşında yarışlara ilk adımını attığı yer Kames pistiydi ve sürdüğü araç da vergisi ödenmemiş, sahte plakalı bir Hillman Avenger’dı.

Seyirciler aynı zamanda McRae’nin kızı Hollie’den de halkın gözü önünde yaşamasına rağmen başarının babasını nasıl değiştirmediğini anlatan sözler duyabilecek.

“Hayatımın ilk 8 yılı boyunca dünya şampiyonu sürücü Colin McRae’yle tanışmadım, onu babam olarak tanıdım ve sadece öyle kaldı. Arada gider ve çılgınca şeyler yapardı ama benim için sadece babamdı.”

“Gider ve birçok havalı şeyler yapardı, geldiğinde de çok güzel hikayeler anlatırdı ama evin içinde diğer herkesin babası gibiydi. Sevgi doluydu, ilgiliydi; halen benim aklımda öyle yer ediniyor.”

1995’te Pazar günkü rotayı kaplayan seyircilerin tezahüratları eşliğinde McRae dünya sürücüler şampiyonasını kendi ülkesinin toprakları üstünde RAC Ralli’sini kazanarak elde etti.

Kahramanca gösterisi İngiliz halkından birçoklarının kalbini ve aklını fethederken tüm ulusal gazetelerin ön ve arka sayfalarına kendine yer edinmesini sağladı.

McRae ve Subaru’dan takım arkadaşı Carlos Sainz, İspanyol sürücü McRae’ye uygulanan takım emirleri sonrası İspanya’daki sondan 1 önceki yarışı kazandıktan sonra şampiyonanın son yarışına başa baş girdiler.

McRae çakıl zemindeki yarışı lider götürürken lastiğinin patlaması sonucu Sainz’in araksına düşmüştü ama sonrasında verdiği mücadele sayesinde yarışı 36 saniyelik bir farkla kazanırken şampiyonayı da 5 puan farkla lider kapattı.

Bu başarıyı tipik gösterişli hareketleriyle 555 logolu Subaru Impreza’sıyla Exeter yarış pistinde donut çizerek kutlayan İskoçyalı McRae, böylece sporun en genç dünya şampiyonu da olmuş oldu.

5 kez İngiliz Ralli şampiyonasını kazanan baba Jimmy McRae: “Finişi ve donutları her zaman hatırlarım. Orada bulunan kalabalık inanılmazdı. Lanark’ın (ailenin memleketi) çoğunun orada olduğunu ve onun kazanacağına emin olduklarını düşünüyorum.”

“Colin’in ,yarışın son etabında mı yoksa Chester’da evde mi hatırlamıyorum, söylediği bir söz vardı: ‘Dünya şampiyonu, dünya çok büyük bir yer, değil mi? ‘. Bu sözü her zaman hatırlayacağım.”

6 yıl sonra rahmetli Richard Burns da WRC unvanını kazanırken an yarışan İngiliz sürücü Elfyn Evans da, gelecek ayın Monza Ralli’sinde çocukluk kahramanlarının başarısını tekrarlamak istiyor.

“Colin McRae: 25 yıllık şampiyon” düzenli WRC yayıncılarında ve WRC+ kanalında bu Cuma’dan itibaren erişime sunulacak.

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