Loeb: "Şu anda WRC'ye geri dönüş planım yok"

Dokuz kez Dünya Ralli Şampiyonu olan Fransız sürücü geçen yıl M-Sport Ford ile Monte Carlo'da unutulmaz bir zaferin de dahil olduğu dört WRC turuna katıldı. Fransız sürücü, yarıştan çekilmek zorunda kalmadan önce Portekiz ve Yunanistan'da liderdi.

Loeb, M-Sport'un WRC etkinliklerini programına eklemeye açık olan 49 yaşındaki sürücüyle bir anlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olmasına rağmen bu sezon WRC'de yer almadı.

WRC rallilerini 80 kez kazanan Loeb, Dünya Ralli Şampiyonası'nda tam sezonun bir parçası olarak Dakar Rallisi taahhütleri nedeniyle Monte Carlo'da yarışamadı.

Bu programa ek olarak Loeb, tamamen elektrikli Lancia Delta Evo ile Dünya Rallikros Şampiyonası'nda tam sezon yarışırken, geçtiğimiz hafta sonu Abt Cupra ile Sardunya'daki Island X-Prix için Extreme E'ye geri döndü.

M-Sport Mart ayında yaptığı açıklamada, WRC'deki iki araçlık kadrosuna ekleme yapmayı sadece lider sürücü Ott Tanak'ın şampiyonluk mücadelesine yardımcı olmak için rakiplerinden puan alması gerektiği takdirde düşüneceğini belirtmişti. Tanak şu anda şampiyona lideri Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera'nın 42 puan gerisinde bulunuyor.

Autosport/Motorsport.com tarafından kendisine şu anda herhangi bir WRC planı olup olmadığı sorulduğunda Loeb, "Şu anda bir plan yok." yanıtını verdi.

Loeb ayrıca geçen yıl kazandığı tamamen elektrikli Extreme E serisine dönüşünün tek seferlik olduğunu açıkladı.

Klara Andersson, Sebastian Loeb, Abt Cupra XE Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Şu anki planımız tek bir tura katılmak."

"Böyle bir teklif aldım. Cupra, bana bir tura katılmaktan mutlu olup olmayacağımı sordu ve ben de evet dedim. Şu anda bulunduğumuz nokta bu ve gelecek için bir planımız yok."

Loeb, İsveçli Klara Andersson ile birlikte yarıştığı Sardunya'daki iki Extreme E turunu dördüncü ve altıncı olarak tamamladı.

Bu hafta sonu Loeb, Dünya Rallikros Lancia Delta Evo'sunu kullanacağı Goodwood Festival of Speed'de tekrar yarışacak.

Etkinlik aynı zamanda WRC'nin 50. yılını da kutluyor ve aralarında M-Sport, Toyota ve Hyundai WRC takımlarının Rally1 araçlarının de bulunduğu bir dizi tepe tırmanışı ve Orman Rallisi Etabı'nda mücadele ediyor.