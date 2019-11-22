Citroen'in ayrılığı Lappi'yi şoke etti

Versay merkezli takımda Sebastien Ogier'in takıma arkadaşı olan Fin pilot, gelecek sezon M-Sport koltuklarından birisini almak istiyor.

Motorsport.com'a konuşan Lappi, "Söylentileri okudum ancak bunun Seb'le ilgili olmasını bekliyordum. Daha önce Pierre Budar'dan biraz bilgi almaya çalıştım fakat bana gerçekten herhangi bir şey söylemedi. Bir şeyler garipti ve doğruyu söylemek gerekirse bu karar şoke edici." dedi.

Toyota'da yarıştığı dönemde Finlandiya Rallisi'ni kazanan Lappi, bu sezon kendi ülkesindeki yarışı ikinci sırada bitirdi ve Türkiye'de bir ikincilik daha aldı.

Bununla birlikte sezonu 10. sırada noktaladı. Lappi, "M-Sport şu anda mümkün olan tek şans. Bu zor bir durum. Uygun bir koltuk var ve bunu isteyen çok fazla sürücü var. Eğer geçen yıla bakarsak, sonuçlar açısından en güçlü pilot ben değildim ama yine de savaşacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.

Citroen'in 2020 C3 WRC'sini de test eden Lappi, takımın doğru yönde gittiğinden emin görünüyordu.

"Bence çok büyük bir adım atabilirdik. Çok iyi bir aero güncellemesi vardı ve kesinlikle hızlı etaplarda ve hızlı rallilerde çok yardım etti. Başlangıçta, eski aeroda fark büyüktü anca güncellemeler yaptık. Yeni motor, direksiyon güncellemesi, yeni geometriler ve farklı şeyler getirdik. Elbette Asfaltta yapmamız gereken çok fazla iş vardı. Ama gelecek yıl büyük bir adım atacağımız konusunda iyimserdim. Belki tüm sorunları çözmemize yardım etmezlerdi, ama en azından bazılarını çözerdi."