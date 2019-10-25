Citroen, yeni paketi İspanya'da kullanmayacak

Geçen hafta çıkan haberde, yeni aero paketine dair fotoğraflar yayınlanmıştı. Citroen'in test ettiği bu paket, 2017'de gelen yeni kuralların ardından ilk ciddi değişiklikti.

Takım sözcüsü, İspanya Rallisi öncesi yaptığı açıklamada bu hafta sonu yeni paketin kullanılmayacağını söyledi.

Citroen normalde yeni süspansiyonu da Galler Rallisi'nde kullanmayı planlıyordu ancak yeni parçaları zamanında onaylatamadı.

Aynı sebepten dolayı yeni aerodinamik paket de İspanya'da kullanılamayacak.

Sebastien Ogier, Julien Ingrassia, Citroen C3 WRC Photo by: Hugo Blancher

Sezonun sondan ikinci yarışı olan İspanya öncesinde Citroen, yeni değişiklikler hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Toyota'nın şampiyona lideri Ott Tanak, Citroen'in yeni paketi için "Oldukça agresif görünüyor, ancak bazı yerleri bizim aracımızdan kopyala yapıştır gibi..." yorumunu yaptı.

FIA'dan Motorsport.com'a yapılan açıklamada, "FIA, ralli ve teknik departmanıyla son aylarda Citroen Racing'in aracında planladığı bazı güncellemelerini uygulayabilmesi için yakından çalıştı."

"Ancak şu ana kadar, yeni parçaların onaylanması için FIA'ya bir talepte bulunulmadı." dedi.