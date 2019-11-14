Citroen, WRC’den ayrılabilir!
Citroen, Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki geleceğini gözden geçiriyor.
Motorsport.com, Citroen Racing ve ana şirket PSA Motorsport ile temasa geçti; ancak her iki taraf da yorum yapmadı.
Citroen Racing takım patronu Pierre Budar’ın, geçtiğimiz ayki İspanya Rallisi’nde Citroen CEO’su Linda Jackson ile önemli görüşmeler yapıldığı anlaşıldı.
Ayrıca Jackson’ın Citroen’deki yerinin de tehlikede olduğu ve yerine Mitsubishi’nin eski üretim müdürü Vincent Cobee’nin alacağı iddiaları ortaya çıktı.
Citroen’in WRC’den ayrılacağı söylentileri, PSA’nın 2022/23 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’na Peugeot’nun dönüşünü açıklamasıyla beraber yoğunlaştı.
PSA ayrıca DS ile Formula E’de yer alıyor.
Motorsport.com’un kaynaklarından biri, “Citroen, tekrar ralliden ayrılıyor. Bu %99 kesin.” dedi.
Üç yıllık mücadelesinde 40 ralliye katılan C3 WRC, bunların sadece 6’sını kazanabildi.
Citroen, gücünün zirvede olduğu senelerde C4 WRC ile çıktığı 56 rallinin 36’sını kazanmış ve 2003 ile 2012 arasında sürücüler ve takımlar şampiyonalarını domine edip toplam 17 şampiyonluk kazanmıştı.
Citroen’in ayrılığı kesinleşirse Sebastien Ogier’nin Toyota’ya geçişi büyük ihtimalle kesinlik kazanacak.
Takımın diğer sürücüsü Esapekka Lappi’nin seçenekleri ise daha sınırlı. Geçen sene Toyota’dan ayrılarak Citroen’e geçen Fin sürücünün tek seçeneği M-Sport Ford gibi görünüyor.
Esapekka Lappi, Citroën World Rally Team
Photo by: McKlein / Motorsport Images
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Bu Haber Hakkında
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|Esapekka Lappi , Sébastien Ogier
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|Citroën World Rally Team
|Editör
|David Evans
Citroen, WRC’den ayrılabilir!
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