Citroen, WRC aracını müşteri takımlarına vermeye açık

Citroen Racing, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada araçların kendileri tarafından yönetilmeyeceğini, fakat Dünya Ralli Şampiyonası'nda yer alabilecek müşteri takımlarına verebileceklerini dile getirdi.

Citroen takım patronu Pierre Budar, "Gelecek yıl araçlarımızı seride görmek için en olası seçecek, araçların bir müşteri takımları tarafından satın alınması veya yönetilmesi. Ama şimdilik bu konuda herhangi bir haber yok. Her şey mümkün. Araçlarımızın kiralanması veya satışı ortaya çıkabilecek tüm seçenekleri göz önünde bulunduracağız." dedi.

Budar, 2019 yılında araç üzerinde yaptıkları yoğun gelişim çalışmalarından sonra, C3'ün güncellenmiş halinini göremeyecek olmalarının hayal kırıklığı yarattığını kabul etti.

Budar, "Sezona, bu yıla kıyasla daha iyi başlayacağımıza eminim. Aracı gelecek görüp göremeyeceğimizi bilmiyorum. C3'ün şampiyonluk için mücadele edebilecek kadar geliştiğine ikna olmuştum. Son gelişim testlerinde ilerlemeyi görebiliyorduk."

"Takım daha iyi bir anlayış ve tecrübe kazanıyordu. Yarış ve veri mühendisleri bu sezon başında araç konusunda çok yeniydiler ve geride kalan yıldan sonra daha fazla tecrübeleri var."

"Önümüzdeki sezon daha fazlası için savaşabileceğimizden eminim, fakat söylemesi her zaman kolaydır." dedi.