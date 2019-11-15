Citroen, 2021 sonrasında WRC'de olmayacağını doğruladı!

WRC, 2021'de hibrit araçlara geçiş yapacak ve Citroen, daha önce yeni kuralları destekleyen üreticilerden biriydi.

Ancak PSA Motorsport sözcüsü, serinin yeni döneminde yer almayacaklarını doğruladı.

Sözcü, "PSA Motorsport, Peugeot'nun Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na katılımına yönelik programını doğruladı. Formula E'de DS ile olan çalışmalarımız devam edecek ve üç tane elektrikli hibrit programını aynı anda yürütmeyeceğiz. Yani Citroen kesin olarak 2022'den itibaren WRC'de olmayacak."

"Şu anda olan şeyler hakkında ise daha fazla haber yok. Bekleyip göreceğiz."

"Citroen'in C3 R5'le olan müşteri programı ise kesinlikle devam edecek." dedi.

PSA sözcüsü, Motorsport.com'a verdiği demeçte Toyota'ya geçme ihtimali bulunan Sebastien Ogier ile görüşmeler olduğunu da doğruladı.

"Sebastien Ogier ile 2020 ortaklığı için görüşmeler var. Bu noktada farklı varsayımlardan bahsetmek spekülasyon olur. Çok yakında size dönüş yapacağız."

Citroen'in şampiyonadan önümüzdeki ay mı yoksa iki yıl içinde mi ayrılacağı henüz bilinmiyor. Bununla birlikte diğer üç üretici de 2022 hibrit kuralları üzerinde çalışıyor.