Castrol Ford Team Türkiye, Ali Türkkan ile Türk Bayrağını WRC Podyumunda Dalgalandırmayı Hedefliyor

Motorsporlarında Formula 1’den sonraki en popüler yarışlardan biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) Türkiye’yi temsil eden Castrol Ford Team Türkiye, bu global arenadaki ikinci startını İtalya Sardinya Rallisi’nde alıyor.

Junior WRC’de 2024 sezonunun üçüncü yarışı olan İtalya Sardinya Rallisi, 30 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında koşulacak. Ekipler, Alghero şehri etrafında toplam 266,48 kilometreyi kapsayan 16 özel etapta kırıcı ve zorlu toprak zeminde yarışacak.

Dünya şampiyonu pilotların start alacağı Sardinya Rallisi, bu yıl aynı zamanda rekor düzeyde katılıma sahne olacak. Kırıcı toprak etaplarda koşulacak olan ralli sezonun en zorlayıcı ve mücadelelerinden biri olmaya aday.

Ali Türkkan’ın hedefi podyum

Türkiye’ye ilk ve tek Avrupa Ralli Şampiyonluğunu kazandırarak adını tarihe yazdıran Castrol Ford Team Türkiye’nin genç ve yetenekli pilotu Ali Türkkan, bu yıl tarihindeki en fazla katılım ile en çekişmeli sezonunu yaşayan Junior WRC sınıfında yarışacak. Dünya Şampiyonları’nın doğduğu sınıf olarak bilinen Junior WRC’den yolu geçen pilotlar tarafından bugüne kadar 17 Dünya Şampiyonluğu, 200’e yakın yarış birinciliği ve 500’e yakın podyum kazanıldı.

Dünyada ilk defa Ford tarafından üretilen en son jenerasyon ralli otomobili Ford Fiesta Rally3 EVO’nun direksiyonuna geçecek olan Türkkan, Türk bayrağını İtalya’daki podyumda dalgalandırmayı amaçlıyor.

Ali Türkkan Junior WRC’de bir önceki yarış olan Hırvatistan Rallisi’nin ilk etabını büyük bir farkla kazanmış fakat lider olarak götürdüğü yarışın üçüncü etabında yol dışına çıkarak yarışa erken veda etmişti.

Geçen sezon İtalya Sardinya Rallisi'ni üçüncü sırada tamamlayarak kariyerindeki ilk WRC yarışında podyuma çıkmayı başaran Ali Türkkan, bu yıl uluslararası arenada Türk bayrağını daha da yukarı çıkarmayı hedefliyor. Yurt içinde de başarılı bir sezon yaşayan yıldız pilot, Türkiye Ralli Şampiyonası’nda liderliğini koruyor.

Castrol Ford Team Türkiye’nin Dünya Ralli Şampiyonası Takvimi: