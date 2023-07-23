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Castrol Ford Team Turkey, Estonya'dan dördüncülükle dönüyor

Bu sezon ikinci kez uluslararası arenada ülkemizi temsil eden Castrol Ford Team Turkey, Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisiyle bir diğer güçlü sonuca imza attı.

Altay Gök
Ekleyen:
08_2023_WRC_Estonia_GM_319

İlk olarak Sardunya Rallisi'nde Ford Fiesta ile WRC3'te mücadele eden Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi, oldukça zorlu koşullara rağmen hata yapmamış ve üçüncü olarak yeni maceraya podyumla başlamıştı.

Mücadeleden kaçınmayan Castrol Ford Team Turkey, sezonun ikinci rallisi için hızlı çakıl etaplarıyla ünlü Estonya Rallisi'ni tercih etti.

Ne kadar hızlı olabileceklerini henüz Perşembe günü Shakedown'da gaza basan ikili, Cuma gününü biraz daha alışma günü olarak geçirdikten sonra Cumartesi günü arkasındaki isimlerle farkı iyice açtı.

Rallinin büyük bölümünü dördüncü sırada götüren ikili, hiç hata yapmadan ve zaman zaman önündekilerle farkı kapatarak ilerlemeye devam etti.

Sonuç olarak, bu kez podyum gelmese bile Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi WRC3'te üçüncülük, Rally3'te ise altıncılık gibi bir sonuçla Estonya Rallisi'ni tamamladılar.

Castrol Ford Team Turkey'i ve iki sürücümüzü tebrik ediyor, daha nice iyi sonuçlar diliyoruz. 

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2023 Estonya Rallisi: Rovanpera arka arkaya 13 etap galibiyetiyle kazandı, Hyundai 2-3

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