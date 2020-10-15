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WRC / Son dakika

Britanya Rallisi, Kuzey İrlanda'ya geçebilir

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Britanya Rallisi, Kuzey İrlanda'ya geçebilir
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Kuzey İrlanda’nın üst düzey devlet yetkilileri ve turizm patronları, Dünya Ralli Şampiyonası'nın Britanya ayağını 2021’de İrlanda Denizi'nin karşı yakasına geçirerek yeni bir yatırım planını ‘detaylıca’ düşünüyor.

Mevcut durumda iyi bir gelir getirmeyeceği düşüncesiyle bu fikri aylarca erteleyen Kuzey İrlanda Ekonomi ve Turizm Departmanı, Britanya Rallisi’ni kendi topraklarına kabul etme yönünde fikirlerini yumuşatmış durumda.

Salı günü Ekonomi Departmanı sözcüsü şöyle dedi: “Kuzey İrlanda Turizm Departmanı organizatör tarafından alternatif ücret politikaları teklif edilmiş durumda, fakat bu yeni bilgi detaylıca ele alınmadan başka yorum yapamam.”

Ücretlendirme politikasına aşina olan taraflar bu iş planının yaklaşık 2 milyon pound'a mal olduğunu söyledi. Buna kıyasla Kuzey İrlanda’da düzenlenen Royal Portrush’ta geçen seneki Açık Golf Şampiyonası gibi diğer küresel spor etkinlikleri halkın cebine daha pahalıya mal oluyor, bazı tahminler neredeyse 3 katı olduğunu söylüyor.

Kuzey Antrim milletvekili ve Kuzey İrlanda Özel Görev Komitesi (geçen sene 2 ve 4 tekerli motor sporlarının reklam değerinin önemini vurgulamak için kurulan bir departman) kurul üyesi Ian Paisley, ülkenin 100. Yılında iyi bir gelir kazanacağı fikrinde.

Kuzey İrlanda İçişleri Bakanı Brandon Lewis de Mayıs ayında Kuzey İrlanda İlişki Kararlaştırma Komitesi’ne WRC fikrinin “çok, çok heyecan verici” olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz hafta Britanya, 2021 Dünya Ralli Şampiyonası takvimine eklenen 12 ülkeden biri oldu ve rallinin tarihi Ağustos sonu olarak değiştirildi.

Duyurusunda WRC organizasyon işletme direktörü Jona Siebel, bir anlaşmaya varılacağını ve bir duyurunun yakın zamanda geleceğini söyledi.

Yeni takvim kararının alındığı geçtiğimiz haftanın FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısı öncesinde Haziran ayındaki tahmini takvim duyurusunda Britanya Rallisi’nin adının geçmemesi üzerine Motorsport Britanya'nın karar vericilerin fikrini değiştirmek için yeterince çabalayıp çabalamadığı merak konusuydu.

Paisley mevcut Kültür Bakanı’nı ikna etmeye çalışıyordu ve yaptıkları Motorsport Britanya CEO’su Hugh Chambers’ın tebriklerini aldı.

Yakın zamanda konu hakkında konuşan Chambers: “Ian Paisley uzun zamandır Dünya Ralli Şampiyonası’nın tüm katkılarını Kuzey İrlanda’ya getirmek için sözcülük yapıyor ve halen devam eden tutkusu ve çabaları için ona teşekkür ediyoruz.” dedi.

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WRC’nin Kuzey İrlanda’ya misafir olması uzun zamandır konuşulan bir konuydu ve ilk fikir 2015 yılında ortaya atılmıştı. Önceki sene Avrupa Ralli Şampiyonası’nı ağırlayan İrlanda Ralli Pisti’nin başarısı buna yol açmıştı.

Britanya Rallisi’ni Galler’den Kuzey İrlanda’ya taşıma fikrini savunanlar arasında 9 kez dünya şampiyonu Sebastien Loeb, İrlandalı sürücü Craig Breen ve mevcut WRC sürücüler şampiyonası lideri Elfyn Evans da bulunuyor.

Breen, “Gerçekten burada olması gerektiğini düşünüyorum. Sunacak çok şeyimiz var: taraftarlar, çevre ve tabii ki en önemlisi etaplar. Yollarımız, görüp görebileceğiniz en iyisi.” dedi.

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Editör Jason Craig

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