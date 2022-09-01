Britanya, 2023 WRC takviminde yer almayacak

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Gelecek sezon 14 yarışlık bir takvime geçiş yapmayı -sekiz Avrupa, altı dünya çapında- planlayan WRC, COVID-19 öncesi dönemin yapılanmasına geri dönmeye çalışıyor.

2019'daki Galler Rallisi'nden bu yana herhangi bir ralliye ev sahipliği yapmayan Britanya, Kuzey İrlanda Rallisi ile takvimdeki bir boşluğu doldurmak için çaba sarf ediyordu -ancak etkinlik gerekli devlet finansmanını sağlamakta zorlandı.

Son iki yıldır Kuzey İrlanda Rallisi organizatörü ve işadamı Bobby Willis ile yakın bir şekilde çalışan WRC, normalde Ağustos ayında bu rallinin düzenlenmesini amaçlıyordu, ancak Kuzey İrlanda hükümetinden ihtiyaç duyulan zaman çizelgesi içinde bir finansman anlaşması taahhüt edilmeyince görüşmeler durdu.

Haziran ayında "dramatik bir şey" olmadığı sürece İngiltere'de bir ralli düzenlenmesini beklemediklerini söyleyen WRC etkinlik direktörü Simon Larkin, 2023'te de Britanya'ya gitmeyeceklerini doğruladı.

Ancak Larkin, Britanya'nın WRC için "kritik bir pazar" olduğunu ve finansman bulunması halinde şampiyonanın yakın gelecekte ada ülkesine dönebileceğini yineledi.

Larkin Autosport'a verdiği demeçte "2023'te Britanya'da WRC düzenlenmeyecek."

"[Britanya] elbette çok kritik bir pazar. Bobby Willis'in Kuzey İrlanda'da çok heyecan verici bir etkinlik yaratmak için harcadığı çaba bizim için çok çekici, ona yardımcı olmak ve bunu gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz."

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: McKlein / Motorsport Images

Britanya'nın takvimden düşmesiyle birlikte birçok Avrupa ülkesinin bu boşluğu doldurmak için ciddi adaylar olarak ortaya çıktığı biliniyor.

Bu adayların en önemlisi Almanya. İlk kez 2002 sezonunda takvime giren ralli, 2019 sezonunun ardından takvimden düşmüştü.

Larkin, "Boşlukları doldurmak için çok uygun seçeneklere sahibiz. Sportif, pazarlama ve lojistik açıdan herkes için uygun olan en iyi etkinlikleri seçebileceğimizi düşünüyoruz ki bu da çözmemiz gereken iyi bir sorun." dedi.

Autosport, WRC'nin Avrupa dışında Orta Doğu'da bir çöl etabına sahipliği yapmasının beklendiğini, Meksika'daki yetkililerin ise şampiyonanın 2023'te geri döneceğini belirttiğini söylüyor.

WRC Orta Doğu'yu en son 2011 yılında Ürdün Rallisi için ziyaret etmiş, Meksika ise pandemi nedeniyle 2020'den sonra takvimden çıkarılmıştı.

Mikko Hirvonen, Ford Focus WRC Photo by: Sutton Images