Britanya, 2021 WRC takvimine girecekleri konusunda iyimser

Motorsport.com, 2021'de takımların 10 ülkeyi kapsayan daha hafif bir takvim istediğini öğrenirken, WRC Organizasyonu 12 için bastırıyor ve 11'de uzlaşılacağı düşünülüyor.

Takvimdeki yarış sayısını azaltma isteği, koronavirüs pandemisi ve sonrasında araç satışlarının küresel çapta düşmesiyle birlikte gelirken, 2022 için yeni hibrit araçlar geliştirme bütçeleri azaltılıyor ya da donduruluyor.

WRC Organizasyonu, koronavirüs nedeniyle birden fazla etkinliğin iptal edilmesi sonrası büyük bir mali darbe aldı. Son birkaç haftada Finlandiya, Yeni Zelanda ve Britanya peş peşe iptal edilen ralliler oldu.

2021'de WRC'ye ev sahipliği yapmak için sözleşmesi bulunan dokuz ülke, FIA Dünya Motor Sporları Konseyi’nin e-konferans yoluyla yaptığı toplantının ardından Cuma günü açıklandı.

Monte Carlo, İsveç, Portekiz, İtalya, Kenya, Finlandiya, İspanya, Japonya ve Avustralya seçilen dokuz ralli oldular. Ancak Türkiye ve Britanya da dahil olmak üzere bazı ralliler bu takvimde yer almadı.

Britanya Rallisi organizatörlerinin 2021 için Welsh Hükümeti ile sözleşmesi olsa da, WRC Organizasyonu ile herhangi bir sözleşmeleri bulunmuyor.

Ancak, Motorsport İngiltere CEO'su Hugh Chambers, son kısımda yeni bir anlaşma imzalayabileceklerini düşünüyor.

Hugh Chambers, “Dün FIA WMSC toplantısının sonucunu tam olarak tahmin ediyorduk ve bunu devam eden bir çalışma olarak görüyoruz."

“WRC'nin önümüzdeki yıl Galler'e geri getirilmesi için Galler Hükümeti'ndeki ortaklarımızdan sürekli destek alıyoruz ve 2021 takviminde yer almak için elimizden geleni yaptığımızı söylemeye gerek dahi yok."

“Bugüne kadar WRC Organizasyonu ile görüşmeler çok olumlu oldu ve Britanya'nın takvime ekleneceği konusunda iyimseriz. Ancak sonuçta katılımımızın takımlar ve organizatör arasında kararlaştırılan toplam yarış sayısına bağlı olması oldukça muhtemel."

“Açıkçası dokuz yarışın halihazırda mevcut sözleşmeleri var ve bazıları sezonu 10 ralli ile sınırlamak için baskı yapıyor."

“Dünya Ralli Şampiyonasındaki herkes, şampiyonanın Britanya ayağına değer veriyor ve bu, WRC için pek çok yönden çok cazip."

“Ancak, bu yıl gördüğümüz üzere mevcut salgın ve bunun olası ekonomik sonuçlarına nedeniyle hiçbir şey kesin değil.

“Britanya Rallisi, WRC’nin başlangıcından beri her zaman takvimdeki en önemli etkinliklerden biri oldu."

“Dünyanın en iyi sürücülerinin 2021'de buraya gelmesini sağlamak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Ancak Ekim ayındaki ralliyi iptal etmemiz gerekti." dedi.

Chambers, FIA ve WRC Organizasyonu'nuna anlaşması halinde bunun Galler ekonomisi için de faydalı olacağını söyledi.

Son zamanlarda yapılan bir araştırmada, geçen yılki etkinliğin 100.000 ek seyirci çektiği ve ülke ekonomisine yaklaşık 10 milyon euro katkıda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

2021 WRC taslak takvimi: