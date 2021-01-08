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Britanya 2021 WRC takviminden çıkarıldı, yerini Belçika aldı

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Britanya 2021 WRC takviminden çıkarıldı, yerini Belçika aldı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Dünya Ralli Şampiyonası, Britanya'nın takvimden çıkarıldığını ve yerini Belçika'nın aldığını açıkladı.

Belçika'da gerçekleştirilecek olan Ypres Rallisi için herhangi bir tarih açıklanmadı ancak Ağustos ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

Normalde Belçika, 2020 takviminin revize edilen haline de eklenmişti ancak ülkedeki koronavirüs vakalarını artmasından ötürü rallinin iptaline karar verildi.

Britanya Rallisi'nin iptali, arka arkaya ikinci kez rallinin bu bölgede yapılmayacağı anlamına geliyor.

WRC Organizasyonu Genel Müdürü Jona Siebel, rallinin iptalinin "üzücü" olduğunu söyledi ve "Salgın dünya ekonomisini etkilemeye devam ediyor." diye de ekledi.

İsveç Rallisi, organizatörlerin kararı sonrası iptal edildi ve şimdilik yerine hangi ülkenin geçeceği belirsiz.

12 yarışlık 2021 WRC takviminde Türkiye yer almıyor. Türkiye, Yunanistan ve Arjantin rallileri şu anda yedek listede yer alıyor.

2021 WRC Takvimi

Monte-Carlo

21-24 Ocak

Açıklanacak

Açıklanacak

Hırvatistan

22-25 Nisan

Portekiz

20-23 Mayıs

İtalya

3-6 Haziran

Kenya

24-27 Haziran    

Estonya

15-18 Temmuz  

Finlandiya

29 Temmuz – 1 Ağustos        

Belçika

(Ağustos)

Şili

9-12 Eylül

İspanya

14-17 Ekim

Japonya

11-14 Kasım
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Seri WRC
Editör Jason Craig

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