Britanya 2021 WRC takviminden çıkarıldı, yerini Belçika aldı

Belçika'da gerçekleştirilecek olan Ypres Rallisi için herhangi bir tarih açıklanmadı ancak Ağustos ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

Normalde Belçika, 2020 takviminin revize edilen haline de eklenmişti ancak ülkedeki koronavirüs vakalarını artmasından ötürü rallinin iptaline karar verildi.

Britanya Rallisi'nin iptali, arka arkaya ikinci kez rallinin bu bölgede yapılmayacağı anlamına geliyor.

WRC Organizasyonu Genel Müdürü Jona Siebel, rallinin iptalinin "üzücü" olduğunu söyledi ve "Salgın dünya ekonomisini etkilemeye devam ediyor." diye de ekledi.

İsveç Rallisi, organizatörlerin kararı sonrası iptal edildi ve şimdilik yerine hangi ülkenin geçeceği belirsiz.

12 yarışlık 2021 WRC takviminde Türkiye yer almıyor. Türkiye, Yunanistan ve Arjantin rallileri şu anda yedek listede yer alıyor.

2021 WRC Takvimi