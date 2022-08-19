Breen, Ypres Rallisi'nde iyi bir sonuç istiyor

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Son rallilerde istediği sonuçları elde edemeyen Breen, şampiyona dördüncülüğünü kaybetti, hatta altıncılığa kadar geriledi.

Sardinya'da ikinci olarak podyuma çıkan Breen, Safari Rallisi'nde güçlü bir pozisyonda ilerlerken lastik patlatarak avantaj kaybetmiş, Estonya'da fren bölgesini kaçırarak dışarı taşmış ve süspansiyonuna zarar vermiş, Finlandiya'da ise bir zıplayış esnasında yere çok sert inmiş ve bu kez de arka tekerlerine zarar vermişti. İrlandalı sürücü, her üç rallide de iyi sonuçlar elde edebilecek bir konumdaydı.

Geçen yıl podyuma çıktığı Ypres Rallisi için umutlu görünen Breen, "Dürüst olmak gerekirse, [üstümdeki baskıyı] çok fazla düşünmemeye çalışıyorum. Tek amacım parkura çıkmak, rallinin tadını çıkartmak ve neler olacağını görmek. Plan bu."

"Bu sezon şanssızdık ancak biz de hatalar yapabiliyoruz. Geçen sene de benzer anlar yaşadım, bazen neden bilinmez ancak şans seninle oluyor ve Kalle'nin Finlandiya'da yaptığı gibi bunu değerlendiremeyebiliyorsun. İşte böyle."

Craig Breen, Paul Nagle, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

"Tekrar buraya dönmek ve seyircilerle birlikte olmak güzel, burada olmak her zaman bir zevk, bu yüzden neler olacağını görmek için sabırsızlanıyorum."

"Tek isteğim hafta sonunu sorunsuz atlatmak ve ralliyi bitirebilmek, son birkaç rallide olanlardan sonra bu çok önemli." dedi.

M-Sport patronu Malcolm Wilson, Breen'in yaşadığı zorlukların nedeninin kendine yüklediği baskı olduğuna inanıyor ve sürücüsünün direksiyon başında daha fazla rahatlamaya çalışması gerektiğini düşünüyor.

Autosport'a konuşan Wilson, "Baskı ile başa çıkmaya çalışmanın kesinlikle [Breen'in yaşadıklarının] bir parçası olduğunu düşünüyorum."

"Söylemesi yapmaktan daha kolay ama kendisi bir sürücü olarak ne kadar rahat olursa aldığı sonuçlar da o kadar iyi olur."

"Şu anda tarihin en yoğun takviminin içindeyiz, dolayısıyla Breen'in takımın kendine güvenini artıran iyi bir sonuç elde etmesi güzel olurdu." dedi.