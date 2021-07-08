Breen, Ypres Rallisi için Hyundai WRC sürücü kadrosuna katılacak

İrlandalı sürücü, kariyerinde Hyundai ile 13-15 Ağustos tarihlerindeki ralliye katılacak ve Ypres Rallisi'nde, İspanyol Dani Sordo'nun yerini alacak.

Breen bu ralliden önce en son, Nisan ayındaki Hırvatistan Rallisi'ne katılmıştı ve yardımcı pilotu Paul Nagle'la birlikte sekizinci sırada bitirmişlerdi.

31 yaşındaki sürücü aynı zamanda, Şubat ayındaki Arctic Finlandiya Rallisi'nde de Koreli markaya katılmıştı ve ralliyi dördüncü sırada tamamlamışlardı.

2019 yılında burada düzenlenen etkinliği kazanan Breen'in Ypres'deki asfalt yollarda iyi anıları var.

İrlandalı sürücünün, COVID-19 pandemisi nedeniyle iptal olan ralliye, geçtiğimiz sezon da Hyundai'yle katılması planlanmıştı.

Breen, konu hakkında şu ifadeleri kullandı: ''Ypres'i dört gözle bekliyorum. Geçtiğimiz sezon bu etkinliğin gerçekleştirilmesine oldukça yaklaşmıştık ancak son anda iptal edildi ve bu bizi hayal kırıklığına uğratmıştı.''

''Bu sefer, ralli geleneksel tarihine daha yakın ve umarım daha kuru yollarda yarışırız.''

''Ralli, iyi hava koşullarında gerçekleştirildiği zaman çok daha keyifli oluyor ve bunu dört gözle bekliyorum. Umarım bu sefer, Hırvatistan'daki asfalta kıyasla daha hızlı bir tempoya sahip oluruz.''

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

Breen, ralliden önce bir gün teste katılacak ve bunun faydalı olacağını umduğunu söyledi.

''Ypres'deki ralliden önce bir test gününe katılacağım, umarım burada birkaç şey keşfedebiliriz. Bunu gerçekten dört gözle bekliyorum.''

''Bence, bu iyi bir sonuç alabileceğimiz bir ralli. 2019 yılında burada yapılan, Ypres'deki son ralliyi kazandık. Burada iyi hatıralarım var ve aynı zamanda tecrübeliyim de bu yüzden daha fazlasını yapabilmek için sabırsızlanıyorum.''