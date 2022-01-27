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Breen: "Monte Carlo podyumunu Ogier ve Loeb ile paylaşmak biraz gerçeküstü"

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Craig Breen, Monte Carlo Rallisi podyumunu Dünya Ralli Şampiyonası'nın en büyük sürücüleri Sebastien Loeb ve Sebastien Ogier ile paylaşmanın "biraz gerçeküstü" olduğunu söyledi.

Breen: "Monte Carlo podyumunu Ogier ve Loeb ile paylaşmak biraz gerçeküstü"
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M-Sport sürücüsü, geçtiğimiz hafta sonu Monte Carlo'da gerçekleştirilen WRC sezon açılışında üçüncü oldu ve yeni sezona güçlü başladı.

Ford ekibinde tam zamanlı WRC sürücüsü olarak ilk yarışına çıkan İrlandalı, dört gün boyunca düzgün bir performans gösterdi ve yeni Puma'sıyla, ralliyi tamamladığından emin olmak için tam saldırı moduna geçmemeyi seçti.

Breen, cumartesi günü sıralamada altıncı sıradaydı ancak Toyota sürücüsü Elfyn Evans ve Hyundai ikilisi Ott Tanak ve Thierry Neuville 11. etapta kaza yaptıktan sonra üçüncü sıraya yükseldi.

Breen, "İyi bir hafta sonuydu."

"Burada, podyumu Loeb ve Ogier ile paylaşmak hâlâ biraz gerçeküstü hissettiriyor."

"Umarım bu bir daha olmaz."

"Eğer burada olmasalardı yarışı kazanabilirdim." diyerek şaka yaptı.

Breen, "Üçümüz arasında 17 dünya şampiyonluğu var ve bu inanılmaz."

"Başlangıçtan beri bunun benim için zor olacağını biliyordum."

"Dört ya da beş yıldır burada yarışmadım ve buradaki dördüncü yarışım."

"Yılın en zor rallisinde podyuma çıkmaktan çok memnunum."

"Bu başarı temelde takım sayesinde oldu. Harika bir iş çıkardılar ve performans göstermemiz için her şeyi yaptılar. Ben ve Paul Nagle, her kilometreyi öğrendik." dedi.

Craig Breen, Paul Nagle, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Craig Breen, Paul Nagle, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Photo by: Red Bull Content Pool

Breen, birkaç yerde Puma'sının potansiyeli hakkında tepki göstermişti ancak yeni hibrit araçlara adapte olurken herhangi bir hatadan kaçınmaya odaklandığını söyledi.

Breen ayrıca yarış öncesi testinde yaptığı kazanın da performansını etkilediğini düşünüyor.

Breen, "Sanırım oldukça yavaş uyum sağladım ama bu benim doğamda var."

"Ben riske giren biri değilim. Oraya gelene kadar küçük adımlar attım ve haftanın sonunda kendime çok daha fazla güveniyordum."

"Bütün bir test gününe sahip olmadığım için bazı ayarlarda hata yaptım ve bunlar ancak cumartesi sabahı düzeltilebildi. Daha sonra araca alışabildim ve sonunda çok iyi yarıştım." dedi.

Breen, önümüzdeki ay gerçekleşecek İsveç yarışı öncesi şampiyonada, ralliyi dördüncü sırada bitiren Kalle Rovanpera'nın arkasında ikinci sırada yer alıyor.

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