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Breen, M-Sport Ford ile tam zamanlı WRC'ye dönüyor

Ekleyen:
, Şef Editör

M-Sport Ford takımı ile iki senelik anlaşma imzalayan Craig Breen, 2022'de Dünya Ralli Şampiyonası'nda tam zamanlı mücadeleye dönüş yapacak.

Breen, M-Sport Ford ile tam zamanlı WRC'ye dönüyor

Breen ve co-pilotu Paul Nagle'nin adı uzun zamandır M-Sport Ford takımı ile anılıyordu ve bu iddialar, bugünkü resmi açıklama ile sonlanmış oldu.

2019'dan beri Hyundai ile zaman zaman WRC yarışlarına çıkan Breen, gelecek sene tamamen yeni hibrit Ford Puma Rally1 aracı ile yeniden WRC'de tam zamanlı mücadele edecek.

31 yaşındaki ralli pilotu, kariyerinin en iyi dönemini bu sene katıldığı rallilerde geçirdi. Estonya ve Belçika Ralli'sinde ikinci olan Breen, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Finlandiya Rallisi'nde üçüncü oldu ve art arda 3 podyum yaptı.

Ralli kariyerine M-Sport ile başlayan Breen, "Paul ile birlikte M-Sport Ford Dünya Ralli Takımı'na katılacak olmaktan çok mutlu ve gururluyum."

"Dünya Ralli Şampiyonası'nda birçok viraj ve eğimle uzun bir yolu geride bıraktık ancak motor sporlarındaki en prestijli marka adına yarışmak ve Dünya Ralli Şampiyonası'nda savaşmak için altın bir bilet almış durumdayız."

"Ford her zaman gönlümde yer alan bir marka oldu çünkü kariyerim, Ford Fiesta S2000 ile S2000 Dünya Ralli Şampiyonası'nı kazanmadan önce Ford Fiesta R2 ile Junior şampiyonasını kazanarak başladı."

"Ralliyi, sporun her bir noktasını, özellikle de tarihini seviyorum. Adımı daha önce Ford kullanan Ari Vatanen, Hannu Mikkola, Colin McRae ve Carlos Sainz gibi sürücülerin yer aldığı listeye eklemek biraz gerçek dışı geliyor. Adımın tarih kitaplarında bu büyük isimlerin yanında yer alacak olması büyük bir ayrıcalık." dedi.

Breen bu anlaşması öncesinde yeni Puma WRC aracını test etti ve bu ayın sonunda İspanya'da yine test edecek.

M-Sport böylece 2022 sezonu öncesinde ilk olarak Breen'i açıklamış oldu. Ford Puma WRC aracının gelişiminde önemli rol oynayan Adrien Fourmaux'un takımda kalması bekleniyor.

M-Sport'un gelecek sene üç araç yarıştıracağı, 3. araçta Gus Greensmith'in ve Sebastien Loeb'in dönüşümlü olarak yer alacağı düşünülüyor.

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