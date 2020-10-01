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WRC / Son dakika

Breen, Hyundai ile Belçika Rallisi’ne katılacak

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Breen, Hyundai ile Belçika Rallisi’ne katılacak
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Çeviren: Cem Özel, Editör

Craig Breen, Dünya Ralli Şampiyonası’nın Kasım ayındaki Belçika ayağında Hyundai ile mücadele edecek.

Breen, Belçika’da gerçekleştirilecek olan Ypres Rallisi’nde Hyundai’nin tam zamanlı sürücüleri Thierry Neuville ve Ott Tanak’a katılacak.

Böylece Breen, İsveç ve Estonya’nın ardından bu sezonki üçüncü rallisine çıkmış olacak.

İrlandalı sürücü İsveç’te yedinci, Estonya’da ikinci oldu.

30 yaşındaki sürücü, geçtiğimiz sene şampiyona dışı yarış statüsünde olan Ypres Rallisi’ne katılmış ve bir Volkswagen Polo R5 ile mücadele ettiği ralliyi kazanmıştı.

Ancak daha çok hazırlık yapmak isteyen Breen ayrıca Aarova Rally Oudenaarde ve Güney Belçika Rallisi’ne de katılacak.

Hyundai, üçüncü koltuğunu bu sezon Breen, Dani Sordo ve Sebastien Loeb arasında paylaştırdı ve her birine ikişer ralli ayrıldı.

Sordo’nun bu seneki ikinci rallisi, bu ayın sonunda gerçekleştirilecek olan İtalya Rallisi olacak.

Efsanevi Spa-Francorchamps pistinde geçecek olan bir etap da içerecek olan Ypres Rallisi, 19-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek ve 2020 sezonunun son ayağına ev sahipliği yapacak.

 

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Seri WRC
Editör Rachit Thukral

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