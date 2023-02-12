Önceki / Abiteboul: "Hyundai WRC'ye F1 zihniyeti getirilmeli" Sonraki / 2023 İsveç Rallisi: 16. etabın ardından Tanak zafere çok yakın!
WRC / İsveç Rallisi Haberler

Breen hibrit ünitesinde sorun yaşamış

Craig Breen, İsveç Rallisi'nde liderliği Ott Tanak'a kaptırmasının sebeplerinden birisi olarak hibrit sorununu işaret etti.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Breen hibrit ünitesinde sorun yaşamış
Haberi dinle

İrlandalı pilot, 100kW Compact Dynamics'in ürettiği ünitede yaşanan sorunun ardından, Cumartesi günü yapılan son üç etabı hibrit ünite olmadan tamamladı.

Breen Cumartesi gününe Tanak'ın 2.6 saniye önünde başladı ve ardından fark biraz daha açıldı. Fakat öğleden sonra liderlik yavaş yavaş arayı kapatan Estonyalı sürücüye geçti.

Breen, hibrit soruna ek olarak sol ön lastiğini patlattı ve iki kez de kar birikintisine çarptı. Sonuç olarak pazar günkü etaplar öncesinde 8.6 saniye geride ikinci sırada yer alıyor.

Breen, "Ne yazık ki öğleden sonra bölümüne başlarken hibrit gücünü kaybettik ve bu durum etapların tamamında devam etti."

"Bu bir hasar sınırlama mücadelesiydi ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Biraz hayal kırıklığı yarattı ama durum bu." dedi.

Craig Breen, Hyundai World Rally Team

Craig Breen, Hyundai World Rally Team

Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Yine de Breen galibiyet hayalinden vazgeçmediğini söylüyor.

Pazar günü Tanak'ı geçip geçemeyeceği sorulduğunda, "Asla asla dememelisiniz."

"Bu gece başımızı öne eğip neler yapabileceğimize bakacağız ve yarın için her şeyi çözmeye çalışacağız."

"Bitime az kaldı ve aradaki fark nispeten büyük ama biz devam edeceğiz."

"Önde mücadele ediyor olmak güzel ama öğleden sonra yaşananlar biraz hayal kırıklığı yarattı."

"Yine de genel olarak iyi bir hafta sonu oldu. Sadece bunu elimizden gelen en iyi şekilde tamamlamamız gerekiyor." dedi.

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Photo by: M-Sport

Aynı şekilde, 14. etapta lastik patlatan Tanak da Pazar günü Breen'in kendisini zorlayabileceğini kabul ediyor.

Tanak, "Zorlu bir gündü ve lastikler için de zorlayıcıydı. Aslında ralliyi dış etkenlerin belirlemesi üzüntü verici."

"Lastikleri korumak adına, son iki etap için her şeyi planlamıştık fakat son etabı, bir çivisiz lastikle tamamlamak zorunda kaldık."

"Ralli bitene kadar asla rahat olamayız. Yarınki uzun etap kolay değil, henüz hiçbir şey bitmedi." dedi.

paylaşım
yorumlar

Abiteboul: "Hyundai WRC'ye F1 zihniyeti getirilmeli"

2023 İsveç Rallisi: 16. etabın ardından Tanak zafere çok yakın!
Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
2023 İsveç Rallisi: 16. etabın ardından Tanak zafere çok yakın!

2023 İsveç Rallisi: 16. etabın ardından Tanak zafere çok yakın!

WRC
İsveç Rallisi

2023 İsveç Rallisi: 16. etabın ardından Tanak zafere çok yakın! 2023 İsveç Rallisi: 16. etabın ardından Tanak zafere çok yakın!

Abiteboul: "Hyundai WRC'ye F1 zihniyeti getirilmeli"

Abiteboul: "Hyundai WRC'ye F1 zihniyeti getirilmeli"

WRC
İsveç Rallisi

Abiteboul: "Hyundai WRC'ye F1 zihniyeti getirilmeli" Abiteboul: "Hyundai WRC'ye F1 zihniyeti getirilmeli"

2023 İsveç Rallisi: Tanak yeniden lider, Lappi ilk 10'un dışında!

2023 İsveç Rallisi: Tanak yeniden lider, Lappi ilk 10'un dışında!

WRC
İsveç Rallisi

2023 İsveç Rallisi: Tanak yeniden lider, Lappi ilk 10'un dışında! 2023 İsveç Rallisi: Tanak yeniden lider, Lappi ilk 10'un dışında!

Son Haberler

Tost: "Tsunoda bu yıl düzenli puanlar almalı"

Tost: "Tsunoda bu yıl düzenli puanlar almalı"

F1 Formula 1

Tost: "Tsunoda bu yıl düzenli puanlar almalı" Tost: "Tsunoda bu yıl düzenli puanlar almalı"

Alonso: "Stroll, Dünya Şampiyonu olabilir"

Alonso: "Stroll, Dünya Şampiyonu olabilir"

F1 Formula 1

Alonso: "Stroll, Dünya Şampiyonu olabilir" Alonso: "Stroll, Dünya Şampiyonu olabilir"

Panthera, F1'e giriş planı üzerinde çalışıyor

Panthera, F1'e giriş planı üzerinde çalışıyor

F1 Formula 1

Panthera, F1'e giriş planı üzerinde çalışıyor Panthera, F1'e giriş planı üzerinde çalışıyor

Ferrari, F1 çalışanlarına ikramiye vermeyecek

Ferrari, F1 çalışanlarına ikramiye vermeyecek

F1 Formula 1

Ferrari, F1 çalışanlarına ikramiye vermeyecek Ferrari, F1 çalışanlarına ikramiye vermeyecek

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.