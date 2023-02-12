Breen hibrit ünitesinde sorun yaşamış

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İrlandalı pilot, 100kW Compact Dynamics'in ürettiği ünitede yaşanan sorunun ardından, Cumartesi günü yapılan son üç etabı hibrit ünite olmadan tamamladı.

Breen Cumartesi gününe Tanak'ın 2.6 saniye önünde başladı ve ardından fark biraz daha açıldı. Fakat öğleden sonra liderlik yavaş yavaş arayı kapatan Estonyalı sürücüye geçti.

Breen, hibrit soruna ek olarak sol ön lastiğini patlattı ve iki kez de kar birikintisine çarptı. Sonuç olarak pazar günkü etaplar öncesinde 8.6 saniye geride ikinci sırada yer alıyor.

Breen, "Ne yazık ki öğleden sonra bölümüne başlarken hibrit gücünü kaybettik ve bu durum etapların tamamında devam etti."

"Bu bir hasar sınırlama mücadelesiydi ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Biraz hayal kırıklığı yarattı ama durum bu." dedi.

Craig Breen, Hyundai World Rally Team Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Yine de Breen galibiyet hayalinden vazgeçmediğini söylüyor.

Pazar günü Tanak'ı geçip geçemeyeceği sorulduğunda, "Asla asla dememelisiniz."

"Bu gece başımızı öne eğip neler yapabileceğimize bakacağız ve yarın için her şeyi çözmeye çalışacağız."

"Bitime az kaldı ve aradaki fark nispeten büyük ama biz devam edeceğiz."

"Önde mücadele ediyor olmak güzel ama öğleden sonra yaşananlar biraz hayal kırıklığı yarattı."

"Yine de genel olarak iyi bir hafta sonu oldu. Sadece bunu elimizden gelen en iyi şekilde tamamlamamız gerekiyor." dedi.

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Aynı şekilde, 14. etapta lastik patlatan Tanak da Pazar günü Breen'in kendisini zorlayabileceğini kabul ediyor.

Tanak, "Zorlu bir gündü ve lastikler için de zorlayıcıydı. Aslında ralliyi dış etkenlerin belirlemesi üzüntü verici."

"Lastikleri korumak adına, son iki etap için her şeyi planlamıştık fakat son etabı, bir çivisiz lastikle tamamlamak zorunda kaldık."

"Ralli bitene kadar asla rahat olamayız. Yarınki uzun etap kolay değil, henüz hiçbir şey bitmedi." dedi.