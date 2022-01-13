Breen: "Hibrit güç, WRC'ye üçüncü bir boyut getiriyor"

WRC, gelecek hafta gerçekleştirilecek Monte Carlo Ralli'sinde, hibrit teknolojiye göre oluşturulan yeni Rally1 düzenlemelerini kullanmaya başlayacak.

Tüm yeni Rally1 WRC araçları, birlikte çalışırken kısa patlamalarda 500 beygir gücünü üreten 1.6 litrelik içten yanmalı motor ile birlikte 100 kW'lık bir hibrit güç ünitesi kullanacak.

Sürücüler, ekstra 130 beygir gücü

Sürücüler, gaz pedalıyla kontrol edilen, hibrit güç takviyeleri olarak kullanacakları ekstra 130 beygir gücüne sahip olacak. Ancak, başlangıç aşamasında ilk takviye kullanıldığında, daha fazla takviyenin kilidi yalnızca fren bölgelerindeki 30 kilojul enerjinin yenilenmesiyle açılabiliyor. Sürücü gaz pedalına tekrar bastığı anda takviyeler devreye giriyor.

Toyota sürücüsü Elfyn Evans, geçen hafta Motorsport.com'a yeni teknolojinin yönetiminin, etap süreleri üzerinde "büyük bir etkisi" olabileceğini söyledi.

WRC'deki ilk tam zamanlı sezonuna hazırlanan Breen, M-Sport'un yeni Ford Puma'sındaki son testlerin ardından, 2022 aracını sürerken farklı düşünmeleri gerektiğini söyledi.

Breen, Motorsport.com'a, "Heyecan verici olduğunu söylemeliyim."

"Yeni kurallar kesinikle farklı bir boyut katıyor."

"Hibrit ile daha önce hiç çalışmamıştım. İlginç olacak. Normalde sürerken sadece yardımcı pilotumu dinlerim ama şimdi düşünmem gereken üçüncü bir boyut daha var."

"Hibrit kesinlikle zorlu oldu, bu daha önce hiç atmadığımız büyük bir adım. Böyle şeyleri hiçbir zaman düşünmek zorunda kalmamıştım ama şimdi sürüş ve düşünce şeklini gerçekten değiştirmek gerekiyor."

"Açıkçası oldukça hızlı bir şekilde uyum sağladığımı düşünüyorum ve bu hoşuma gidiyor. Kesinlikle ilgi çekici ve alıştığınız an çok hızlı ve güçlü bir araç oluyor." dedi.

Craig Breen, M-Sport Photo by: M-Sport

2022 araçları, hibrit gücün tanıtılmasının yanı sıra, öncekine kıyasla 70 kilogram daha ağır olacaklar, merkez diferansiyel olmadan çalışacaklar, daha az aeroya ve düşürülmüş süspansiyon hareket mesafesine sahip olacaklar.

Breen, bu kural değişikliklerinin önceki nesil araçlara kıyasla bir adım geri gitmek olduğunu söyledi. Yine de İrlandalı, WRC'nin sağlayacağı şovun özel olmaya devam edeceğini düşünüyor.

Breen, "Diğer kurallar bizi R5 araçlarına doğru biraz geri götürüyor."

"Tamam, araçlar estetik olarak daha iyi görünecek ve geçen yılın eski araçları veya ondan önceki yönetmelik değişikliğine kıyasla bazı ödünler verilecek ama her şey daha iyi olmak için."

"Spor bununla daha iyi olacak. Bence hibrit ünitesiyle olan hızımız, araçların hâlâ inanılmaz hızlı olduğunu gösteriyor. Şovun her zamankinden az olacağını düşünmüyorum." dedi.

M-Sport, Monte Carlo'daki 2022 sezonunun açılışına hazırlanmak için etkinlik öncesi teste başladı.