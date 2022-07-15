Breen, Estonya Rallisi'ne veda etti

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Perşembe akşamı gerçekleştirilen ilk etabı kazanan Craig Breen, cuma sabahı gerçekleştirilen dördüncü etabın ardından ralliye veda etti. M-Sport Ford sürücüsü, cuma sabahı gerçekleştirilen etapların ardından ön bölümdeki mücadelede yer alıyordu ve podyum için ana adaylardan birisiydi.

Ancak bu yılki üçüncü podyumunu alma umutları, sabah bölümünün sonunda yaptığı hatanın ardından sona erdi.

M-Sport Ford sürücüsü, dördüncü etapta zorlarken sol virajda aracının kontrolünü kaybetti ve dışarıya doğru uçtu.

Ne yazık ki Breen aracını burada bir kayaya çarptı ve ön süspansiyonuna hasar verdi. Bundan ötürü de etaba devam edemedi.

İrlandalı sürücü ralliye veda etti fakat ilerleyen günlerde ralliye dönerek en azından Power Stage puanları için mücadele etmeye çalışacak.

M-Sport patronu Richard Millener, "En iyilerle mücadelede olmak için elinden gelenin en iyisini yapıyordu."

"Ben her zaman bu rallinin, sınırları zorlamadığınız takdirde zirvede olamayacağınız rallilerden biri olduğunu düşünmüşümdür."

"Gerçekten iyi gidiyordu. Bu yüzden yolun dışına uçtuğunu görmek üzücü oldu."

"Ön süspansiyonu kırıldı. Dış taraftaki bir kayaya çarptı ya da bir şeye dokundu tam emin değilim, bu yüzden devam edemeyecek." dedi.

Craig Breen, M-Sport Ford World Rally Team Photo by: M-Sport