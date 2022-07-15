Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Rovanpera: "WRC şampiyonluğu düşüncesi henüz aklıma gelmiyor" Sonraki / WRC Estonya: Evans farkı açıyor
WRC / Estonya Rallisi Haberler

Breen, Estonya Rallisi'ne veda etti

Craig Breen, Estonya Rallisi'nde cuma günü yaptığı kazanın ardından ralliye veda etti.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
Breen, Estonya Rallisi'ne veda etti
Haberi dinle

Perşembe akşamı gerçekleştirilen ilk etabı kazanan Craig Breen, cuma sabahı gerçekleştirilen dördüncü etabın ardından ralliye veda etti. M-Sport Ford sürücüsü, cuma sabahı gerçekleştirilen etapların ardından ön bölümdeki mücadelede yer alıyordu ve podyum için ana adaylardan birisiydi.

Ancak bu yılki üçüncü podyumunu alma umutları, sabah bölümünün sonunda yaptığı hatanın ardından sona erdi.

M-Sport Ford sürücüsü, dördüncü etapta zorlarken sol virajda aracının kontrolünü kaybetti ve dışarıya doğru uçtu.

Ne yazık ki Breen aracını burada bir kayaya çarptı ve ön süspansiyonuna hasar verdi. Bundan ötürü de etaba devam edemedi.

İrlandalı sürücü ralliye veda etti fakat ilerleyen günlerde ralliye dönerek en azından Power Stage puanları için mücadele etmeye çalışacak.

M-Sport patronu Richard Millener, "En iyilerle mücadelede olmak için elinden gelenin en iyisini yapıyordu."

"Ben her zaman bu rallinin, sınırları zorlamadığınız takdirde zirvede olamayacağınız rallilerden biri olduğunu düşünmüşümdür."

"Gerçekten iyi gidiyordu. Bu yüzden yolun dışına uçtuğunu görmek üzücü oldu."

"Ön süspansiyonu kırıldı. Dış taraftaki bir kayaya çarptı ya da bir şeye dokundu tam emin değilim, bu yüzden devam edemeyecek." dedi.

Craig Breen, M-Sport Ford World Rally Team

Craig Breen, M-Sport Ford World Rally Team

Photo by: M-Sport

paylaşım
yorumlar
Rovanpera: "WRC şampiyonluğu düşüncesi henüz aklıma gelmiyor"
Önceki haber

Rovanpera: "WRC şampiyonluğu düşüncesi henüz aklıma gelmiyor"
Sonraki haber

WRC Estonya: Evans farkı açıyor

WRC Estonya: Evans farkı açıyor
Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
Tanak, Rally1 kurallarını deldiği için 10 saniye zaman cezası aldı Estonya Rallisi
WRC

Tanak, Rally1 kurallarını deldiği için 10 saniye zaman cezası aldı

WRC Estonya: Evans farkı açıyor Estonya Rallisi
WRC

WRC Estonya: Evans farkı açıyor

Rovanpera: "WRC şampiyonluğu düşüncesi henüz aklıma gelmiyor" Estonya Rallisi
WRC

Rovanpera: "WRC şampiyonluğu düşüncesi henüz aklıma gelmiyor"

Craig Breen Daha fazlası
Craig Breen
Podyuma dönen Breen oldukça rahatlamış hissediyor İtalya Rallisi
Haber video
WRC

Podyuma dönen Breen oldukça rahatlamış hissediyor

Breen: "Monte Carlo podyumunu Ogier ve Loeb ile paylaşmak biraz gerçeküstü" Monte Carlo Rallisi
WRC

Breen: "Monte Carlo podyumunu Ogier ve Loeb ile paylaşmak biraz gerçeküstü"

Breen, Ypres Rallisi için Hyundai WRC sürücü kadrosuna katılacak Belçika Rallisi
WRC

Breen, Ypres Rallisi için Hyundai WRC sürücü kadrosuna katılacak

M-Sport Daha fazlası
M-Sport
M-Sport, motor yangınına neden olan sorunu çözmüş Estonya Rallisi
WRC

M-Sport, motor yangınına neden olan sorunu çözmüş

Safari Rallisi: Loeb, motor sorunu nedeniyle ralliye veda etti! Kenya Rallisi
Haber video
WRC

Safari Rallisi: Loeb, motor sorunu nedeniyle ralliye veda etti!

Loeb, M-Sport ile 2022 WRC sezonunda daha fazla ralliye katılmayı görüşüyor Portekiz Rallisi
WRC

Loeb, M-Sport ile 2022 WRC sezonunda daha fazla ralliye katılmayı görüşüyor

Son Haberler

Tanak, Rally1 kurallarını deldiği için 10 saniye zaman cezası aldı
WRC WRC

Tanak, Rally1 kurallarını deldiği için 10 saniye zaman cezası aldı

Ott Tanak, yalnızca elektrik ünitesinin kullanılması gereken bir bölgede içten yanmalı motor kullanmasından ötürü 10 saniye ceza aldı.

WRC Estonya: Evans farkı açıyor
WRC WRC

WRC Estonya: Evans farkı açıyor

Güçlü bir başlangıç yapan Toyota sürücüsü Elfyn Evans, Cuma sabahı tüm etapları kazandıktan sonra Estonya Rallisi'nde liderliği ele geçirirken, M-Sport sürücüsü Craig Breen ralliye veda etti.

Breen, Estonya Rallisi'ne veda etti
WRC WRC

Breen, Estonya Rallisi'ne veda etti

Craig Breen, Estonya Rallisi'nde cuma günü yaptığı kazanın ardından ralliye veda etti.

Rovanpera: "WRC şampiyonluğu düşüncesi henüz aklıma gelmiyor"
WRC WRC

Rovanpera: "WRC şampiyonluğu düşüncesi henüz aklıma gelmiyor"

WRC şampiyona lideri Kalle Rovanpera, kazanması durumunda rekor kıracağı WRC şampiyonluğu hakkında henüz düşünmediğini söylüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.