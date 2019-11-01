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WRC / Avustralya Rallisi / Son dakika

Breen, Avustralya'da Mikkelsen'in yerini alacak

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Breen, Avustralya'da Mikkelsen'in yerini alacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Kas 2019 12:32

Hyundai, 2019 WRC sezonunun son rallisi olan Avustralya Rallisi'ne Andreas Mikkelsen'in değil, Craig Breen'in katılacağını açıkladı.

Avustralya Rallisi, Hyundai'nin ilk şampiyonluğunu kazanma ihtimalinden ötürü Koreli üretici için büyük önem taşıyor ve şu anda şampiyonada 18 puanla ilk sırada yer alıyor.

Üç yıl önce burada yapılan etkiliği kazanan Mikkelsen, başlangıçta takımın tercih ettiği isimdi ancak yeni katılımcı listesinde Mikkelsen'in yerini Breen'in aldığı görüldü.

Breen böylelikle Thierry Neuville ve Dani Sordo ile birlikte Hyundai adına mücadele eden üçüncü sürücü olacak.

Breen, "Geçen yıl işler iyi gidiyordu, cuma günü ikinciydi sonra gaz pedalında sorun yaşadık, frenler aşırı ısındı, lastikler bitti. Hiçbir şey yolunda gitmedi. Şimdi geri dönmek ve ralliyi iyi anılarla bitirmek istiyorum." dedi.

Motorsport.com, gelecek yıl ne yapacağı belirsizliğini koruyan Mikkelsen'i neden Breen'le değiştirdikleri konusunda Hyundai ile iletişime geçti ancak yanıt alamadı.

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Avustralya Rallisi
Pilotlar Andreas Mikkelsen , Craig Breen
Takımlar Hyundai Motorsport
Editör David Evans

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Avustralya Rallisi

Avustralya Rallisi

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