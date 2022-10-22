Evans, zorlu sezona rağmen sürüş tarzını değiştirmeyecek

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Şampiyonluk mücadelesi verdiği iki sezonun ardından bu yıl nispeten zor bir sezon geçiren Evans, 2021 Finlandiya Rallisi'nden bu yana zafere hasret.

Rally1 araçlarının ilk senesinde yeni dünya şampiyonu Kalle Rovanpera ile aynı tempoyu yakalamakta zorlanan Toyota sürücüsü, yeni araçlara alışmakta zorlandığını da itiraf etmiş vaziyette.

Her şeye rağmen Portekiz, Kenya, Estonya ve Belçika'da olmak üzere dört kez ikinci olan Evans için sıradaki hedef sezonun ilk zaferi.

İspanya Rallisi'nin ilk gününden önce kısa bir sezon değerlendirmesi yapan Evans, Rally1 araçlarına daha iyi adapte olması gerektiğini kabul ederken sürüş tarzını kökten değiştirmesinin ise söz konusu olmadığını söylüyor.

Evans, "Her şeyi kötü şansa bağlamak adil olmaz. Daha iyi yapabileceğim şeyler vardı, ayrıca Kalle'nin yeni araçlara çok daha hızlı adapte olduğu açık."

"Sezon ilerledikçe çok daha iyi performans sergilemeye başladığımı düşünüyorum, ancak birçok farklı nedenden dolayı gerçekten kötü bir sezon geçirdiğimi söyleyebilirim."

"Yine de sürüş tarzımı tamamen değiştireceğimi düşünmüyorum, son dört ya da beş yıldır oldukça benzer bir sürüş tarzıyla başarılı olduk.

"Dolayısıyla tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok, fakat kesinlikle geliştirmem gereken alanlar var. Geçmişte de birçok kez bir şeyleri değiştirmem gerekti, genelde bu tür çabalar pek de iyi sonuçlanmıyor.

"Bu yüzden hislerinize güvenmeli, aracı çalıştırmalı ve ne olacağını görmelisiniz. Umarım gelecek yıl daha iyi olabiliriz."

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

"Kalle araçtan en iyi performansı elde etmeyi başardı, Monte Carlo'dan sonra anında yükselişe geçti. Benim için ise çok daha zor bir başlangıç oldu, ilk birkaç rallide her şey sürekli kötüye gitti."

"Hepimiz farklı sürüş tarzlarına sahibiz, işin özü bu. Elbette onun daha iyi olduğu alanlar var ama daha önce M-Sport'ta Seb [Ogier] ile de aynı durumdaydık."

"Bir başkasının sürüş stilini taklit etmek çok zor. Diğer insanlardan bir şeyler öğrenmek ve tarzınızı buna göre uyarlamak zorundasınız, ancak benim için bunu yapmak pek kolay değil." dedi.

"Sezon bitmeden galibiyete ulaşamazsak bu dünyanın sonu değil Yıl boyunca birbirine oldukça yakın performanslar sergiledik, bu yüzden her şeyi galibiyete bağlamak pek doğru değil."

"Yine de elbette sezona güçlü performanslarla nokta koymak istiyoruz, önemli olan da bu." dedi.

Sürücüler şampiyonası sona ermiş olabilir, ancak Toyota'nın büyük avantajına rağmen takımlar şampiyonası halen bitmiş değil. Eğer Toyota bu hafta sonu Hyundai ile farkı 81'e çıkarırsa, bitime bir yarış kala takımlar şampiyonası da son bulacak.

Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala "Toyota için takımlar şampiyonluğuna ulaşmak gerçekten çok önemli" dedi.

"Elbette sürücüler şampiyonluğu da çok önemli ama takımlar şampiyonluğunun biraz daha önemli olduğunu söyleyebilirim.

"İşi bitirmek için sabırsızlanıyoruz, bu hafta sonu şampiyon olabilmek için iyi bir şansa sahibiz. Eğer başaramazsak [gelecek ay] Japonya Rallisi'nde oldukça fazla baskı altında kalacağız, bu yüzden her şeyin burada son bulması omuzlarımızdaki yükü hafifletecek." dedi.