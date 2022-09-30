Beş saniye ceza alan Tanak liderliği kaybetti, yeni lider Evans!

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Hyundai sürücüsü, drama dolu geçen Cuma günü iyi bir performans sergilemiş ve akıcı çakıl etaplarını başarıyla arkada bırakarak günü Toyota sürücüsü Elfyn Evans'ın 0.2 saniye önünde tamamlamıştı.

Ancak bu güçlü performansın bir kısmı suya düşmüş vaziyette, nitekim Estonyalı sürücüye gereğinden fazla hibrit gücü kullandığı gerekçesiyle hakemler tarafından beş saniye zaman cezası verildi!

Hakemlerin yayınladığı rapora göre Tanak, Perşembe günü gerçekleştirilen özel etapta 240 kJ'luk hibrit güç sınırını aşarak 241.03kJ ve 242.02kJ gibi rakamlara çıkarak haksız avantaj sağladı.

5 saniye cezanın ardından ikinciliğe gerileyen Tanak, lider Evans'ın 4.8 saniye gerisinde, üçüncü Sebastien Ogier'in ise 1.7 saniye önünde.

Ceza alan tek Hyundai sürücüsü Tanak değildi, takım arkadaşı Thierry Neuville da aynı etapta 243.83kJ'a çıktığı için beş saniye ceza aldı. Cezanın ardından altıncı sıradaki yerini koruyan Belçikalı sürücü, lider Evans'ın 50.4 saniye gerisinde yer alıyor.

Cezanın açıklandığı raporda, "Hakemler, ihlalin iki kez [her sürücü için birer kez] gerçekleşmesine rağmen, performans avantajının ihmal edilebilir olduğunu düşündü. Bununla birlikte, maksimum değer yine de aşılmıştır. Bu nedenle, aracın uygunluğunu sağlamanın sürücü sorumluluğunda olduğunu da göz önünde bulundurarak, yukarıdaki cezayı [beş saniye] uygulamaya karar verdiler." ifadeleri yer aldı.

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport