Bertelli, İsveç Rallisi'nde dördüncü Toyota ile mücadele edecek

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Yarı zamanlı olarak 2015 sezonundan beri toplam -- rallide boy gösteren Bertelli, yalnızca M-Sport için mücadele etmiş, dolayısıyla Fiesta ve Puma dışı bir aracın direksiyonuna geçme fırsatı yakalayamamıştı.

Son olarak 2022 Yeni Zelanda Rallisi'nde parkura çıkan Bertelli, ralliyi yedinci sırada tamamlayarak iyi bir sonuç elde etmişti.

Toyota'ya geçiş haberini sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla duyuran Bertelli'nin ilk rallisi 9-12 Şubat tarihleri arasındaki İsveç Rallisi olacak.

Bertelli'nin paylaşımında, "Gelecek ay Toyota Yaris ile İsveç Rallisi'nde mücadele edeceğim. Sezonun en sevdiğim rallisindeki bu yeni macera için sabırsızlanıyorum!" ifadeleri yer aldı.

Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala'nın "birkaç rallide kiralık araçlarla mücadele edebileceklerine" yönelik açıklamalarından bu yana dördüncü aracın direksiyonuna kimin geçeceğine ilişkin spekülasyonlar artıyordu.

Bu karar, son üç sezondur dördüncü Toyota'yı kullanan Takamoto Katsuta'nın birkaç rallide üçüncü araca terfi edeceğinin kesinleşmesinin ardından alındı.

Bertelli'nin açıklamasından önce, eski M-Sport sürücüsü Gus Greensmith'in dördüncü aracı kiralayabileceği konuşuluyordu.

Ancak Britanyalı sürücünün gelecek sezon son şampiyon Toksport ile tam sezon WRC2'de mücadele edeceğini duyurmasıyla birlikte bu ihtimal masadan kalktı.

Lorenzo Bertelli, Simone Scattolin, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images