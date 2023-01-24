Ben Sulayem, WRC'nin iki üreticiye daha ihtiyacı olduğunu düşünüyor

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Citroen'in 2019 sonunda spordan ayrılmasından bu yana WRC'de yalnızca üç üretici kaldı: Toyota, Hyundai ve M-Sport ortaklığıyla varlığını sürdüren Ford.

Geçen sezon devreye giren ve hibrit temelli araçlara dayanan Rally1 kuralları da şimdiye kadar herhangi bir üreticinin spora giriş yapmasını sağlamadı.

Buna rağmen birtakım gelişmeler mevcut; nitekim Skoda, Alpine ve Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot ve Vauxhall markalarının sahibi olan Stellantis Group, gelecekte yönetmeliklerin değişmesi halinde WRC'ye katılmak istediklerini açıkladılar.

Bu amaçla FIA öncülüğünde üreticilerle yapılan bir dizi görüşmenin ardından WRC'nin geleceğini sağlamlaştırması ve yeni üreticileri çekmesi umulan düzenleme değişikliklerinin iki ay içinde açıklanması ve 2025 sezonunda devreye girmesi bekleniyor.

Monte Carlo Rallisi esnasında mevcut durumu değerlendiren Ben Sulayem, WRC'yi canlandırmak için daha fazla üreticiye ihtiyaçlarının olduğunu düşünüyor.

Autosport'a konuşan Ben Sulayem, Rally1'in bir geleceği olup olmadığı sorusuna, "Bu sadece üreticilerle ilgili değil, tüm paketle ilgili. Sürücüler açısından bir sorun yok, ancak ralli yaptığımız ülkeler, takvimin kapsamı ve izleyici çekip çekmediği de çok önemli."

"Serinin varlığını koruması için daha fazla üreticiye ihtiyacımız olduğunu ve daha fazlasını getirmeye çalışmaya devam etmemiz gerektiğini hissediyorum, ancak yeni düzenlemeler sağlıklı bir şekilde işlediği sürece üç üreticiyle de devam edebiliriz."

"Dengeyi sağlamak için en az bir ya da iki üreticinin gelmesine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. O zaman rekabet daha da artacaktır."

"Rally1 kurallarına geçişin doğru olduğuna inanıyorum, geçen yıl herkes için büyük bir sınav oldu. Bir ralli pilotunun hemen uyum sağlayabileceğini düşünüyordum, öyle de oldu. Belki sonrasında birtakım dayanıklılık sorunları yaşandı, ancak şu an bu alanda da işler yolunda."

"Dolayısıyla kuralları devam ettirmemiz ve sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor, bu nedenle bazı değişiklikler olacak. Ancak elimizdekileri kullanmalı ve düzenlemeler söz konusu olduğunda daha fazla esneklik sağlamalıyız." dedi.

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT, Mohammed Ben Sulayem, FIA President Photo by: Red Bull Content Pool

Daha rekabetçi bir ortama ihtiyaçları olduğunu kabul eden Ben Sulayem, yine de WRC'nin mevcut durumda da sıkıntıda olmadığı konusunda ısrarcı.

Ben Sulayem, "Evimizin yandığını düşünmüyorum. Sahip olduğumuz şeyi yükselmek için bir temel olarak kullanmalıyız, zaman harcamalı ve doğru düzenlemeleri getirmeliyiz."

"Elbette bazı değişiklikler olabilir, öncelikle şu anki Rally1 kurallarının en doğrusu olduğundan da emin olmamız gerek. Her zaman söylüyorum, sadece bir kural setine bağlı kalmamalı, 'bize uygun olan bu' dememeliyiz."

"Dolayısıyla geriye dönüp nerede sürdürülebilir olmayan bir sorunumuz olduğunu görmemiz gerektiğini de düşünüyorum. Çevrenin sürdürülebilirliğinden bahsetmiyorum, motor sporlarının sürdürülebilirliğinden bahsediyorum."

"Geriye dönüp sürücüleri, üreticileri ve basını dinlemeliyiz. Bunun için de sadece daha katılımcı olmalı ve bir şeyler üretmeliyiz." dedi.