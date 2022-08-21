Belçika Rallisi: Tanak liderliğini koruyor, Evans bastırıyor

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Sabah gerçekleştirilen iki etapta gaza basan Evans, Tanak ile farkı 8.2 saniyeden 6.7 saniyeye kadar çekmeyi başardı ve galibiyet için son bir şansı olacak.

Evans'ın takım arkadaşı Esapekka Lappi rahat bir şekilde üçüncü ve arka arkaya ikinci podyumunu neredeyse garantiledi. Kariyerinin en iyi rallisini geçiren Hyundai sürücüsü Oliver Solberg dördüncü, ancak beşinci sıradaki M-Sport sürücüsü Adrien Fourmaux farkı 10.1 saniyeye kadar indirdi.

Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta, kendisi için olaylı geçen ralliyi uzak farkla altıncı sırada götürmekte.

Cumartesi gününün son etaplarında lider giderken kaza yapan Thierry Neuville, M-Sport sürücüsü Craig Breen ile birlikte ralliye geri döndü, ancak kendisi 23, Breen 58. sırada bulunuyor.

Rallinin son günü Evans için olabildiğince iyi başladı ve İrlandalı sürücü, 12.36 kilometrelik etapta Tanak'ı 1.1 saniye farkla geride bırakarak dördüncü etap galibiyetini elde etti.

Evans, "Epey iyi hissediyorum, başlangıçta yüzey biraz kaygandı, ancak bunun dışında her şey iyi gitmekte." dedi.

Tanak hemen arkada ikinciydi, ancak kendisi bugünkü tek amacının sadece liderliğini korumak olduğunu söylüyor.

Estonyalı sürücü, "Şu an etap başına iki saniye kaybetme lüksümüz var, bu yüzden bir saniye kabul edilebilir." dedi.

Kazaya rağmen temposunu koruyan Neuville üçüncü, dördüncülük mücadelesine tutunmaya çalışan Fourmaux -sabah kendini hasta hissetmesine rağmen- Solberg'in dört saniye önünde dördüncüydü.

Fourmaux, "Etap başlamadan önce pek iyi hissetmiyordum ancak pek de rahatsız edici bir sürüş değildi." dedi.

Evans sonraki etapta da yüksek temposunu korudu ve Tanak'ı bu kez 0.4 saniye gibi küçük bir farkla mağlup etmeyi başardı, bu da rallinin öğleden sonra gerçekleştirilecek güç etabında sonuçlanacağı anlamına gelmekte.

Neuville yine üçüncü olurken, Fourmaux altıncı olmasına rağmen Solberg ile farkı 0.2 saniye daha kapatmayı başardı.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool