Belçika Rallisi: Tanak kazandı, arka arkaya ikinci galibiyetine ulaştı

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Rallinin son gününde Evans'ın ciddi baskısı altında kalan ve sadece tek etabı rakibinin önünde bitirebilen Tanak, buna rağmen sahip olduğu avantajın elinden kaymasına izin vermedi ve 5 saniye farkla Belçika Rallisi'ni kazanmayı başardı.

Bu, sezona zor bir başlangıç yapan Tanak ve Hyundai'nin bu sezonki üçüncü, arka arkaya ikinci galibiyetleri oldu. Hyundai sürücüsü, toplam sekiz etap galibiyeti elde etti.

Tanak ve yardımcı sürücüsü Martin Jarveoja ilk günden itibaren hatasız bir sürüş ortaya koydular. Estonyalı sürücü Cuma gününü kendi evinde parkura çıkan takım arkadaşı Thierry Neuville'in sadece 2.5 gerisinde tamamladı.

Cumartesi günü kısa süreliğine de olsa liderliğe yükselen Tanak, sonrasında bir vites kutusu arızası yaşaması sonucu yerini kaybetmiş ve Neuville'in 18.3 saniye gerisine düşmüştü.

Ancak bir kez daha drama Hyundai'nin peşini bırakmadı ve bir sol viraja girilirken önden kayma yaşayan Neuville bir hendeğe düşerek ralliye veda etti.

Böylece Tanak yeniden liderliğe yükseldi, hemen arkasında ise zor bir Cumartesi geçiren Evans vardı. Lastik patlatan ve sonrasında da yardımcı sürücüsünün hatası nedeniyle 10 saniye ceza alan Evans, yine de ralliyi beş etap galibiyetiyle ikinci tamamladı.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Podyumun son basamağı ise, olaysız bir ralli geçirerek Finlandiya'dan sonra arka arkaya ikinci kez üçüncü olmayı başaran Toyota sürücüsü Esapekka Lappi'ye gitti.

Rallinin en büyük olayı ise hiç şüphesiz ki şampiyona lideri Kalle Rovanpera'nın bu sezon ilk kez ciddi bir hata yapması ve henüz ikinci etapta bir hendeğe düşerek ralli dışı kalmasıydı.

Rovanpera Cumartesi günü ralliye dönmeyi ve Pazar günü gerçekleştirilen güç etabını kazanarak hiç olmazsa beş puan almayı başardı, ancak Tanak şampiyonadaki farkı 74 puana indirmiş vaziyette.

Dördüncü sırada Finlandiya'da kaza yapan ve büyük baskı altında alan Hyundai sürücüsü Oliver Solberg vardı. Temkinli bir sürüş ortaya koyan Solberg, hemen herkesin sıkıntılar yaşadığı rallide kariyerinin en iyi sonucunu elde etmeyi başardı.

Aslında dördüncü sıra mücadelesi Pazar günü son iki etaba kadar taşınmıştı, nitekim çok iyi bir ralli geçiren ve 15. etapta yağmura tutulmasına kadar podyum mücadelesi veren M-Sport'tan Adrien Fourmaux farkı sürekli kapatmaktaydı.

Yağmura tutulduğu etapta 2 dakika kaybeden Fourmaux sonrasında farkı kapatmaya ve Solberg'in 10 saniye gerisine kadar gelmeyi başardı, fakat sondan ikinci etapta bir hendeğe yuvarlanarak birkaç takla attı ve ralliye veda etti.

Ralli boyunca başı beladan kurtulmayan ve vites kutusu arızaları yaşayan Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta rahat bir beşincilik elde etti ve bu sezon her ralliden puan alan tek sürücü konumunu sürdürdü.

Olaylı rallide sadece 5 Rally1 sürücüsü puan alabildi. Katsuta'dan sonraki en iyi Rally1 sürücüsü 19. sıradaki Gus Greensmith idi, 10. etaba kadar altıncı sırada giden İngiliz pilot, lastik patlatması sonrası altı dakika kaybetti.

Gus Greensmith, Jonas Andersson, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

10. etap M-Sport için tam anlamıyla felaket dolu geçti. Beşinci sıradaki Craig Breen, bir sola dönüş esnasında hata yaptı ve takla atarak bir hendeğe düştü. Arka arkaya üçüncü kazasını yapan Breen, etabın iptal edilmesine sebebiyet verdi.

WRC2'de galibiyete ulaşan isim ise Stephane Lefebvre oldu. Andreas Mikkelsen 2, Yohan Rossel ise üçüncüydü.

Eski Formula 1 sürücüsü Jos Verstappen de Masters Cup Sınıfı'nda kariyerinin ilk rallisine çıktı, ancak 13. etapta kaza yaparak ralliyi kapattı.

Belçika Rallisi sonucu: