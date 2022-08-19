Belçika Rallisi: Evans ceza aldı, Neuville liderliğe yükseldi!
Yerel kahraman Thierry Neuville, cuma günü gerçekleştirilen etapların ardından genel klasmanda liderliğe yükseldi.
Belçika Rallisi'ne Kalle Rovanpera güçlü başlasa da, ikinci etapta yaptığı kazanın ardından liderlik takım arkadaşı Elfyn Evans'a geçmişti.
Britanyalı sürücü, aldığı liderliği 7. etaba kadar korudu fakat check-in noktasına geç geldiği için ceza aldı. Buna paralel şekilde Hyundai sürücüleri de her geçen etap tempo yükselttiler.
Thierry Neuville, harika bir öğleden sonra bölümü geçirip, dört etabın tamamını kazanmasının ardından genel klasmanda liderliğe yükseldi.
Belçikalı sürücü cuma gününün ardından kendi ülkesinde, Ott Tanak'ın 2.5 saniye önünde ilk sırada yer alırken, Evans aldığı ceza sonrası 13.7 saniye geride üçüncü sırada geriledi.
Toyota sürücüsü Esapekka Lappi 37.3 saniye geride, geri kalanların en iyisi konumunda yer alırken, M-Sport Ford sürücüsü Craig Breen şartlardan en iyi şekilde faydalanamamasının ardından 56 saniye geride beşinci sırada yer alıyor.
Gus Greensmith, takım arkadaşının neredeyse 40 saniye gerisinde altıncı sırada yer alırken, Oliver Solberg yedinci ve Adrien Fourmaux sekizinci sırada.
Takamoto Katsuta, yaşadığı sorunun ardından puan barajının dışına düştü ve 18. sıraya kadar geriledi.
Stéphane Lefebvre, WRC2 klasmanında liderliğe yükselirken, Andreas Mikkelsen 10. sırada yer alıyor.
1. etap: K. Rovanperä
2. etap: T. Neuville
3. etap: O. Tänak
4. etap: E. Evans
5. etap: T. Neuville
6. etap: T. Neuville
7. etap: T. Neuville
8. etap: T. Neuville
Belçika Rallisi - 8. etabın ardından klasman:
|Poz.
|Sürücü
|Takım
|Zaman/Fark
|1
|T. Neuville
|Hyundai
|49:50.4
|2
|O. Tänak
|Hyundai
|+2.5
|3
|E. Evans
|Toyota
|+13.7
|4
|E. Lappi
|Toyota
|+37.3
|5
|C. Breen
|M-Sport Ford
|+56.1
|6
|G. Greensmith
|M-Sport Ford
|+1:34.5
|7
|O. Solberg
|Hyundai
|+2:01.2
|8
|A. Fourmaux
|M-Sport Ford
|+2:09.5
|9
|S. Lefebvre
|Citroën C3 WRC2
|+3:41.4
|10
|A. Mikkelsen
|Skoda Fabia Evo WRC2
|+3:56.9
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Photo by: Toyota Racing
Alakalı video
Son Haberler
Belçika Rallisi: Evans ceza aldı, Neuville liderliğe yükseldi!
Yerel kahraman Thierry Neuville, cuma günü gerçekleştirilen etapların ardından genel klasmanda liderliğe yükseldi.
WRC Belçika: Evans lider, Rovanpera ralli dışı!
Toyota sürücüsü Elfyn Evans, sabah etaplarının ardından istikrarlı bir performans ile lider, Ott Tanak ise ikinci. Şampiyona lideri Kalle Rovanpera ise bu sezon ilk defa ralli dışı!
Kaza yapan Rovanpera, Belçika Rallisi'ne veda etti!
Dünya Ralli Şampiyonası lideri Kalle Rovanpera, Cuma sabahı yaptığı büyük kazanın ardından Belçika Rallisi'ne veda etti.
Breen, Ypres Rallisi'nde iyi bir sonuç istiyor
İyi bir sonuca çok ihtiyacı olan M-Sport sürücüsü Craig Breen, Ypres Rallisi'ni bitirebilmesinin çok önemli olduğunu söylüyor.