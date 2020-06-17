Belçika, 2020 WRC takvimine girmek için görüşme halinde

WRC, koronavirüs pandemisi nedeniyle bir dizi ralliyi iptal etmek zorunda kaldı ve şu anda elde sadece beş ralli var.

Bu, organizatörleri şampiyonanın başlangıcında takvimde yer almayan rallileri takvime eklemek zorunda bırakıyor ve Letonya ERC ayağının organizatörü RA Event, WRC ile görüştüklerini açıkladılar.

Şimdi, hem Belçika hem de İngiltere Ralli Şampiyonası takvimlerinde yer alan Ypres Rallisi, 2020 takvimine eklenebilecek ralliler arasına katıldı.

Etkinliğin organizatörü Club Superstage, FIA'nın bu konuda kendileriyle iletişime geçtiğini ve sonrasında YRres Şehri ile bir WRC etkinliğine ev sahipliği yapma olasılığı hakkında ön görüşmeler yapıldığını açıkladı. Yakında bir karar alınması bekleniyor.

Planların gerçekleşmesi durumunda, Ypres'teki Belçika Rallisi 1-4 Ekim'de yapılacak.

Organizasyon komitesinde yer alan Jan Huyghe, "Elbette 2020 WRC takvimi için değerlendirilmemiz büyük bir onur."

"FIA'nın bizden bunu istemesinden ötürü gurur duyuyoruz. Proje, genlerinde ralli sporu olan yetkililer, Ypres Şehri ve ortaklarımız tarafından olumlu karşılandı."

"Ama net olalım: henüz hiçbir şey kararlaştırılmadı. Club Superstage şu anda FIA ve WRC Organizasyonu ile görüşüyor ve yakında bir karar verilecek." dedi.

WRC yeni ülkelere ek olarak bölgesel ve Avrupa etkinliklerini değerlendiriyor ve bunları şampiyona standartlarına getirmek adına FIA ile çalışıyor.

Jonathan Noble