Barritt iyileşmeye devam ederken, Katsuta yeni bir co-pilotla yarışacak

Barritt geçtiğimiz ay Estonya Rallisi'nin dördüncü etabını takiben gelen boyun ve sırt ağrısı nedeniyle, önlem almak için hastaneyi ziyaret etmişti ve doktorlar yardımcı pilotun ralliden çekilmesini önermişti.

Estonya'daki hastane ziyaretinden sonra Toyota, İngiliz yardımcı pilotun iyi olduğunu söylese de, Barritt 13-15 Ağustos tarihleri arasındaki Ypres Rallisi'ne katılamayacak.

Barritt'in yerini 26 yaşındaki Keaton Williams alacak. Williams, bu sezonun başlarında Portekiz ve Estonya'da Katsuta'yla birlikte testlere katılmıştı.

Williams bu sezon WRC3 ve Avrupa Ralli Şampiyonası'nda yarışan Hyundai'ın genç sürücüsü Josh McErlean'ın yardımcı pilotluğunu yapıyordu.

Katsuta, Barritt'in durumunun her gün daha iyi olduğunu ancak İngiliz yardımcı pilotun şampiyonanın Ypres'teki hızlı asfalt yolları ayağı için hazır olmayacağını onayladı.

Katsuta şu ifadeleri kullandı: ''Ypres'in çok erken olduğuna karar verdik ve bu onun vücudunun hazırlanması için yeterli bir zaman değil. Tabii ki Estonya'dan sonra Daniel boynundan dolayı biraz acı ve yorgunluk içindeydi.''

''O şimdi iyi ve her gün daha da iyi oluyor.''

''Ypres'e, benimle birlikte üç yıldır testlere katılan Keaton Williams'la birlikte gideceğim ve onu oldukça iyi tanıyorum.''

''Bu onun, bu seviyedeki ilk yarışı olacağı için tabii ki bu durum ikimiz için de oldukça büyük bir meydan okuma olacak.''

Takamoto Katsuta, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: McKlein / Motorsport Images

Ypres Rallisi, Katsuta'nın WRC'nin en üst kategorisinde yanında Barritt olmadan yarışacağı ilk sefer olacak.

Estonya'dan önceki her ralliyi ilk altının içinde bitiren tek ikili, sezonun sürpriz paketlerinden biri olduklarını kanıtladı.

Williams'ın WRC'ye attığı sürpriz adım, bu sezon başlamadan önce Thierry Neuville'in uzun süredir yardımcı pilotu Nicolas Gilsoul ile yollarını ayırmasıyla başlayan yardımcı pilot değişikliklerinin en sonuncusu oldu.

Geçtiğimiz ay Hyundai'den Dani Sordo, üç yarış boyunca yarıştığı Borja Rozada'nın görevini Candido Carrera'nın alacak olmasıyla, bu sezonki ikinci yardımcı pilot değişikliğini yaptığını açıklamıştı.