Avustralya Rallisi’nin yeni programı belli oldu

Coffs Harbour merkezli ralli, New South Wales’da artan ve kontrol edilemeyen yangınlar sebebiyle zarar görmüş ve kısaltılmıştı.

Yayınlanan bir bültenle beraber, FIA’nın ralliyi kısalttığı onaylanmış oldu.

Yeni program, dört etap içeriyor.

Böylece cuma günü 7 etap, cumartesi günü 8 etap ve pazar günü 4 etap içeren ralli önemli ölçüde kısalmış olacak.

Kat edilecek mesafe ise 323 km’den 95km’ye düşmüş olacak.

Böylece FIA, kısaltılan ralli için normalin 3’te 1’i kadar puan verecek. Yani galibiyete ulaşan sürücü 8 puan alacak.

New South Wales ve Queensland’de çıkan 120’den fazla yangınlarda şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti ve her iki eyalet de olağanüstü hal ilan etti.