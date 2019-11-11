Avustralya Rallisi, kontrol edilemeyen yangınlar sebebiyle kısaltıldı

New South Wales’da günlerdir süren yangınlar ve şiddetli rüzgarlarla beraber hava koşullarının kötüleşmesi, ralli öncesinde organizatörlerin etapları hazır hale getirmesini imkansız hale getirdi.

WRC takvimindeki ralliden sonra gerçekleştirilecek ulusal ralli ise iptal edildi.

Bir sözcü, “Avustralya Rallisi’nin düşünceleri New South Wales topluluğu ile, özellikle de sevdiklerini, geçim kaynaklarını ve evlerini kaybedenlerle birlikte.” dedi.

Avustralya Rallisi’nden yapılan bir açıklamada ise, “Kennards Hire Rally Australia organizatörleri, bu hafta gerçekleştirilecek olan FIA Dünya Ralli Şampiyonası’nın son ayağının yapılmasını umuyor.”

“Ralli, acil durum servislerine, yetkililere ve yerel topluluğa, yayılan yangın konusunda danışmanlık yapıyor ve WRC sezon finalinin büyük ölçüde kısaltılarak yapılacağını umuyor.” denildi.

New South Wales’da devam eden 60’tan fazla yangın, doğrudan Avustralya Rallisi etaplarını etkiliyor. Şimdiye kadar üç kişi yangınlar dolayısıyla hayatını kaybederken, binlerce ev yangınlardan etkilendi.