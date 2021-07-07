Avustralya, 2023'te WRC takvimine dönmeyi hedefliyor

Yarış organizatörleri, WRC'yi Avustralya'ya geri getirmek için çalışmalar yapıyor ve mevcut hedef, 2023 yılı olarak açıklandı.

Avustralya, son iki yıldır hem Formula 1 hem de MotoGP yarışlarına ev sahipliği yapamadı ve gelecek yıldan önce büyük bir etkinlik yapması da mümkün görünmüyor. Bu açıdan 2023, en mantıklı hedef olabilir.

Motorsport Australia CEO'su Eugene Arocca konu hakkında, "WRC'nin uluslararası takvimindeki yerimizi yeniden kazanmak hiç de kolay bir iş değil ancak lokasyonu belirleyip, gerekli finansmanı sağlamak için ilgili taraflar ve hükümetlerle görüşmekte son derece kararlıyız."

“Kısa vadede uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak, kendi açımızdan bariz bir meydan okuma olmaya devam ediyor ancak geleceği planlamamız gerek. Rally Australia'yı geri getirmek ve dünya standartlarında bir etkinliğe ev sahipliği yapmak için gereken desteği alabilmeyi umuyoruz." dedi.

Rally Australia en son 2018 WRC sezonunun sonunda, Coffs Harbour'de gerçekleşti.

Rallinin 2019'da da yapılması planlanıyordu ancak Coffs Coast bölgesindeki orman yangınları nedeniyle rallinin son dakikada iptal edileceği duyuruldu.

Sonrasında Rally Australia'nın yerine Rally New Zealand takvime dahil oldu. Fakat bu ralli de COVID-19 pandemisi nedeniyle iptal edildi.

Rally Australia geri dönerse, yeni bir lokasyona ihtiyacı olacak. Coffs Harbour, Sydney'den oldukça uzak olduğunu düşünen WRC takımlarının hoşuna giden bir lokasyon değildi.

Ralli Direktörü Yves Matton, Rally Australia'nın 2023'teki dönüşünün FIA'nın gelecekteki takvim planlarına tam uyduğunu söyledi.

Matton, "2022'nin ilk bölümü zor olacak ancak pandemiden önceki hedefimiz Avrupa ile denizaşırı ülkeler arasında yarı yarıya bir dağılım sahip olmasıydı ve 2022'de bu hedefimize ulaşmaya başlamanın mümkün olmasını bekleyebiliriz."

"Gelecek yıl için denizaşırı etkinliklere sahip olacağız ancak bu etkinlikler daha çok yılın ikinci bölümünde olacak." dedi.

Ayrıca Amerika'nın da 2023 takviminde bir yer istediği biliniyor.