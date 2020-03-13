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WRC / Arjantin Rallisi / Son dakika

Arjantin Rallisi, Coronavirüs nedeniyle ertelendi!

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Arjantin Rallisi, Coronavirüs nedeniyle ertelendi!
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Mar 2020 07:23

Dünya Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Meksika Rallisi bu hafta sonu sorunsuz şekilde yapılacak fakat gelecek ayki Arjantin Rallisi ertelenecek.

Arjantin Rallisi'nin başlangıçta 23-26 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanıyordu ancak Arjantin Cumhuriyeti hükümeti tarafından virüse yönelik alınan bir dizi yeni önlemin hemen ardından yarışın ertelenmesine karar verildi.

Erteleme kararı WRC Organizatörleri, FIA ve rallisi organizatörü Automóvil Club Argentino (ACA) tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

Arjantin'de son 10 gün içinde 31 COVID-19 vakası bildirildi. Virüsün Avrupa ve ABD'den dönen ziyaretçiler tarafından Buenos Aires'e getirildiği düşünülüyor.

WRC'nin patronu Oliver Ciesla, "Özellikle çok sayıda insanın bir araya geldiği etkinlikler sebebiyle, virüsün ülkede daha fazla yayılmasını önlemek için böyle bir talepte bulunan Arjantin'deki yetkililerin önceliğini anlıyoruz. Erteleme kararından üzüntü duyuyoruz. Şimdi tüm taraflar etkinlik için yeni bir tarih belirlemek adına birlikte çalışacaklar." dedi.

ACA Spor Komisyonu başkanı Carlos García Remohí, "Bu karar hayal kırıklığı yaratıyor, ancak bizi aşan bir dünya sorunuyla karşı karşıyayız ve bugün herkesin sağlığını korumak zorunda olduğumuzun farkındayız." dedi.

Ralli genel koordinatörü David Eli ise, “SpeedAgro Arjantin Rallisi için bu kararı almak zorunda kaldığımız için son derece üzüntü yaşıyoruz. Ancak önceliğimiz her zaman ralliye katılan katılımcıların, takımların, organizasyon üyelerinin ve taraftarların sağlığını ve refahını korumak oldu. Yakında 40. rallimizi kutlayabilmeyi umuyoruz." dedi.

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Seri WRC
Etkinlik Arjantin Rallisi

Yarış merkezi

Meksika Rallisi

Meksika Rallisi

12 Mar - 15 Mar
2. Gün Başlangıç:
06 Saat
:
54 Dakika
:
38 Saniye
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