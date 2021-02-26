Arctic Finlandiya Rallisi: Tanak ve Hyundai hızlı başladı

Shakedown etabında iyi bir performans ortaya koyan ve en hızlı zamanı yapan Hyundai sürücüsü Ott Tanak, bugün gerçekleştirilen ilk etabı 15 dakika 57.8 saniye ile ilk sırada tamamlamayı başardı.

Tanak, öğleden sonraki ikinci etabı da 15 dakika 52.9 ile kazandı ve böylelikle hafta sonuna iki etap zaferiyle başladı.

Tanak, bu üstün performansın ardından Hyundai sürücüsü Craig Breen'in 16.2 saniye önünde genel klasmanda liderliğe yükselmeyi başardı ve şimdilik rahat şekilde ilk sırada yer alıyor.

Bu hafta sonu öncesinde, Toyota sürücüsü Sebastien Ogier tarafından favoriler arasında gösterilen Breen, takım arkadaşı Tanak'ın 16.2 saniye gerisinde ikinci sırada yer alırken, en iyi Toyota sürücüsü olan Kalle Rovanpera 20.4 saniye geride üçüncü sırada yer alıyor.

Belçikalı Thierry Neuville, takım arkadaşlarıyla aynı tempoyu yakalayamamasının ardından, daha henüz ilk günde 29.8 saniye geriye düştü ve şu anda dördüncü sırada yer alıyor.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Fotoğraf: Toyota Racing Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Fotoğraf: Maciej Niechwiadowicz

Toyota sürücüsü Elfyn Evans, Neuville'in 2.2 saniye geride beşinci sırada yer alırken, onu 2.5 saniye geriden Teemu Suninen takip ediyor.

Takamoto Katsuta'nın yedinci, WRC otomobiliyle ilk rallisine katılan Oliver Solberg sekizinci ve gün boyunca epey zorluk çeken Sebastien Ogier dokuzuncu sırada.

Ogier, etaba ilk başlayan isimdi ve zorlu geçen günün ardından 49.8 saniye geride dokuzuncu sırada yer alıyor.

İlk onu M-Sport Ford'dan Gus Greensmith tamamlıyor.

WRC2 sınıfında Volkswagen Polo ile mücadele eden Esapekka Lappi'nin liderliği var.

Etap galipleri

1. Etap: O.Tänak (Hyundai)

2. Etap : O.Tänak (Hyundai)

Arctic Finlandiya Rallisi 2. etap sonucu: