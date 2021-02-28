Arctic Finlandiya Rallisi: Tanak rahat şekilde kazandı, Rovanpera ikinci oldu!

2021'in ilk rallisi olan Monte Carlo Rallisi'nde büyük şanssızlık yaşayan Hyundai sürücüsü Ott Tanak, bu hafta sonu gerçekleştirilen Arctic Finlandiya Rallisi'ne damga vuran isim oldu.

Shakedown etabını en hızlı isim olarak tamamlayan ve Cuma günü gerçekleştirilen her iki etapta da rakiplerinin aksine güçlü bir sürüş çıkaran Tanak, bu güçlü formunu Cumartesi sabahı yapılan etaplarda devam ettirdi.

Tanak, ilk altı etapta elde ettiği beş zaferin ardından rahat şekilde liderdi ve sonrasında aracı finişe getirmeye odaklandı. Bugün gerçekleştirilen iki etapta da hatasız bir sürüş çıkaran Tanak, 2021 Arctic Finlandiya Rallisi'nin galibi oldu ve şampiyona için kritik puanlar kazandı.

Toyota ile WRC sınıfındaki ikinci yılını geçiren 20 yaşındaki Kalle Rovanpera, son güne Hyundai'nin tecrübeli sürücüsü Thierry Neuville'in baskısı altında girdi. İkili arasındaki fark son etap öncesi 1.9 saniyeydi.

Son etapta Rovanpera, hatasız bir sürüş çıkardı ve Neuville'in 2.3 saniye önünde ikinci olarak kariyerinin en iyi WRC sonucunu yakaladı.

Ralli öncesinde Sebastien Ogier tarafından Finlandiya Rallisi'nin favorileri arasında gösterilen Rovanpera, ilk ve tek podyumunu yine karlı zeminde yapılan 2020 İsveç Rallisi'nde almıştı.

Rovanpera, aynı zamanda Güç Etabı'nı kazanarak fazladan puanların da sahibi oldu.

Bu yıl yeni bir yardımcı pilota sahip olan Thierry Neuville, Arctic Finlandiya'da kazanacak kadar hızlı olmasa da, podyum mücadelesinde yer aldı ve son gün Rovanpera'yı zorladı.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Fotoğraf: Toyota Racing Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Ancak son gündeki güçlü sürüşüne rağmen rakibini geçmeyi başaramadı ve Monte Carlo Rallisi'nden sonra bir üçüncülük daha almış oldu. Neuville, Güç Etabını da üçüncü bitirdi.

Bu hafta sonu üçüncü Hyundai i20 WRC'nin direksiyonuna geçen Craig Breen, rallinin istikrarlı isimlerinden biriydi.

Dün hem Rovanpera hem de Neuville'e geçilmekten kurtulamayan İrlandalı sürücü, buna karşılık aracı sorunsuz şekilde bitiş çizgisine getirdi ve Koreli üreticiye önemli puanlar kazandırdı.

Breen, Güç Etabı'nda en iyi ikinci zamanı yaparak Hyundai'ye fazladan puanlar getirdi. Böylelikle genel klasmanın ilk dört sırasında üç Hyundai sürücüsü yer almış oldu.

Monte Carlo Rallisi'nde takıma arkadaşı Sebastien Ogier ile beraber galibiyet savaşı veren Toyota sürücüsü Elfyn Evans, karlı zeminde iyi bir his yakalamakta zorlanan isimlerden bir tanesiydi.

Britanyalı sürücü, son günde Breen'e yaklaşsa da, son etapta İrlandalı sürücünün gerisinde kaldı ve ralliyi beşinci sırada tamamladı.

Toyota'nın test sürücülerinden birisi olan ve hem Monte Carlo hem de Arctic Finlandiya'da Toyota Yaris WRC ile sürüş yapan Takamoto Katsuta, tıpkı Monte Carlo'da olduğu gibi Finlandiya'daki rallide de güçlü bir sürüş çıkararak altıncı olmayı başardı.

Oliver Solberg, Sebastian Marshall, Hyundai 2C Competition Hyundai I20 Coupé WRC Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport Takamoto Katsuta, Daniel Barritt, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Fotoğraf: Maciej Niechwiadowicz

Hyundai'nin genç yeteneği Oliver Solberg, WRC sınıfındaki ilk rallisine zorlu Arctic Finlandiya Rallisi'nde çıktı ve hızıyla herkesi etkiledi.

Zaman zaman en hızlı beş isimden birisi olan İsveçli sürücü, son güne altıncı sırada girdi. Ancak Güç Etabı'nda spin atınca 15 saniye kaybetti ve Takamoto Katsuta'nun gerisine düşerek yedinci oldu.

Yine de zorlu şartlardaki güçlü sürüşüyle dikkatleri üzerine çekti.

M-Sport Ford sürücüleri, epey zorlandıkları Arctic Finlandiya Rallisi'ni sekizinci ve dokuzuncu bitirdiler. Teemu Suninen, takım arkadaşı Gus Greensmith'ten yaklaşık 1.5 dakika daha iyi zaman elde etti.

WRC2 sınıfında ise Volkswagen Polo GTI ile mücadele eden Esapekka Lappi zafere ulaştı. Finlandiyalı sürücü, bu sınıfı baştan sona üstün götürerek zafere ulaştı. Monte Carlo'da zafere ulaşan Andreas Mikkelsen ise ikinci oldu.

Hem Cuma günü hem de Cumartesi günkü etaplara ilk çıkması nedeniyle en dezavantajlı pilot olan Monte Carlo Rallisi galibi Sebastien Ogier, dün 8. etabın bitmesine 50 metre kala kaza yapmıştı. Fransız sürücü bugün mücadeleye geri döndü ve Güç Etabı'nı beşinci bitirdi.

Sezonun bir sonraki ayağı 22-25 Nisan tarihleri arasında Hırvatistan'da gerçekleştirilecek.