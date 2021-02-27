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WRC / Arktik Ralli / Yarış ayak raporu

Arctic Finlandiya Rallisi: Tanak farkı açtı, Rovanpera ikinciliğe yükseldi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Arctic Finlandiya Rallisi'nin cumartesi sabahı yapılan üç etabının ardından Hyundai sürücüsü Ott Tanak'ın liderliği devam ederken, Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera ikinciliğe yükseldi.

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Arctic Finlandiya Rallisi: Tanak farkı açtı, Rovanpera ikinciliğe yükseldi

Arctic Finlandiya Rallisi'ndeki zorlu koşullara çok iyi adapte olan Estonyalı sürücü Ott Tanak, bu sabah Hyundai i20 ile katıldığı 24.43 km'lik Musatalampi ve 27.68 km'lik Siikakämä etaplarını kazanmayı başardı.

Böylelikle sabah bölümünü 23.6 saniyelik genel bir avantajla lider şekilde tamamlamış oldu. Tanak sadece 19.91 uzunluğundaki Kaihuavaara etabında geride kaldı. Toyota sürücüsü Elfyn Evans, bu etabı ilk sırada tamamlayarak Tanak'ın hattrick yapmasını engellemiş oldu.

Dün gerçekleştirilen etapların ardından ikinci sırada yer alan Craig Breen, düzenli olarak daha iyi zamanlar yapan Kalle Rovanpera'ya geçilmekten kurtulamadı ve sabahki etapların ardından şimdi Finlandiyalı sürücünün 5.3 saniye gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Şimdiye kadar sağlam bir iş çıkaran Rovanpera, yine de araçta mutlu değildi ve ekledi: "Aracı hissedemiyorum ve istediğimi yapmıyor. Bu yüzden pek çok yerde aracı ve yol çizgisini kaybediyorum. Hızlı etaplarda güçlüyüz ancak teknik etaplarda biraz hız bulmamız gerekiyor."

Breen, Rovanpera'ya geçilse de podyum mücadelesinde kalmaya devam ediyor. Takım arkadaşı Thierry Neuville ise Breen'in 5.8 saniye ardında dördüncü sırada.

Belçikalı sürücü, motordaki güçlü ses nedeniyle yardımcı pilotu Martijn Wydaeghe'nin yol notlarını duymakta zorlandı ve şöyle dedi: "Ayağımı gazdan çekmem ve virajın nasıl olduğunu hayal etmem gerekti. Bundan ötürü hayal kırıklığına uğradım."

Evans, sabah bölümünün ardından beşinci sırada yer alıyor. Gallerli sürücü, bazı yerlerde çok yavaş ve bazılarında çok hızlı görünüyordu ve Neuville ile arasında 2.6 saniye bulunuyor.

Oliver Solberg, WRC otomobiliyle ilk rallisinde Takamoto Katsuta ve şampiyona lideri Sebastien Ogier'nin önünde altıncı sırada yer alıyor. Solberg, özellikle Siikakämä etabındaki performansıyla dikkat çekti ve lider Tanak'nı sadece 1.9 saniye gerisinde dördüncü oldu.

Solberg ile Katsuta arasında 1.1 saniye bulunurken, Ogier de Katsuta'nın 1.8 saniye ardında yer alıyor.

Fransız dünya şampiyonu, Tanak'ın 54.2 saniye gerisinde kalmış durumda.

M-Sport Ford için zorlu geçerken rallide Teemu Suninen ve Gus Greensmith ilk onu tamamlıyorlar.

WRC2'de Esapekka Lappi'nin liderliği bulunuyor ve Andreas Mikkelsen'le arasında 33.1 saniye var.

5. etabın ardından klasman:

Sıra Pilot / Co-pilot Araç Toplam süre Fark Ara
1 Estonia Ott Tanak Estonia Martin Jarveoja Hyundai i20 Coupe WRC 1:07'28.000    
2 Finland Kalle Rovanperä Finland Jonne Halttunen Toyota Yaris WRC 1:07'51.600 23.600 23.600
3 Ireland Craig Breen Ireland Paul Nagle Hyundai i20 Coupe WRC 1:07'56.900 28.900 5.300
4 Belgium Thierry Neuville Belgium Martijn Wydaeghe Hyundai i20 Coupe WRC 1:08'02.700 34.700 5.800
5 United Kingdom Elfyn Evans United Kingdom Scott Martin Toyota Yaris WRC 1:08'05.300 37.300 2.600
6 Norway Oliver Solberg United Kingdom Sebastian Marshall Hyundai i20 Coupe WRC 1:08'19.300 51.300 14.000
7 Japan Takamoto Katsuta United Kingdom Daniel Barritt Toyota Yaris WRC 1:08'20.400 52.400 1.100
8 France Sébastien Ogier France Julien Ingrassia Toyota Yaris WRC 1:08'22.200 54.200 1.800
9 Finland Teemu Suninen Finland Mikko Markkula Ford Fiesta WRC 1:08'38.900 1'10.900 16.700
10 United Kingdom Gus Greensmith United Kingdom Elliott Edmondson Ford Fiesta WRC 1:09'20.100 1'52.100 41.200
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Arctic Finlandiya Rallisi: Tanak ve Hyundai hızlı başladı

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Arktik Ralli
Pilotlar Ott Tanak
Takımlar Hyundai Motorsport
Editör Nick Garton

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