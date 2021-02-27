Arctic Finlandiya Rallisi: Tanak farkı açtı, Rovanpera ikinciliğe yükseldi

Arctic Finlandiya Rallisi'ndeki zorlu koşullara çok iyi adapte olan Estonyalı sürücü Ott Tanak, bu sabah Hyundai i20 ile katıldığı 24.43 km'lik Musatalampi ve 27.68 km'lik Siikakämä etaplarını kazanmayı başardı.

Böylelikle sabah bölümünü 23.6 saniyelik genel bir avantajla lider şekilde tamamlamış oldu. Tanak sadece 19.91 uzunluğundaki Kaihuavaara etabında geride kaldı. Toyota sürücüsü Elfyn Evans, bu etabı ilk sırada tamamlayarak Tanak'ın hattrick yapmasını engellemiş oldu.

Dün gerçekleştirilen etapların ardından ikinci sırada yer alan Craig Breen, düzenli olarak daha iyi zamanlar yapan Kalle Rovanpera'ya geçilmekten kurtulamadı ve sabahki etapların ardından şimdi Finlandiyalı sürücünün 5.3 saniye gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Şimdiye kadar sağlam bir iş çıkaran Rovanpera, yine de araçta mutlu değildi ve ekledi: "Aracı hissedemiyorum ve istediğimi yapmıyor. Bu yüzden pek çok yerde aracı ve yol çizgisini kaybediyorum. Hızlı etaplarda güçlüyüz ancak teknik etaplarda biraz hız bulmamız gerekiyor."

Breen, Rovanpera'ya geçilse de podyum mücadelesinde kalmaya devam ediyor. Takım arkadaşı Thierry Neuville ise Breen'in 5.8 saniye ardında dördüncü sırada.

Belçikalı sürücü, motordaki güçlü ses nedeniyle yardımcı pilotu Martijn Wydaeghe'nin yol notlarını duymakta zorlandı ve şöyle dedi: "Ayağımı gazdan çekmem ve virajın nasıl olduğunu hayal etmem gerekti. Bundan ötürü hayal kırıklığına uğradım."

Evans, sabah bölümünün ardından beşinci sırada yer alıyor. Gallerli sürücü, bazı yerlerde çok yavaş ve bazılarında çok hızlı görünüyordu ve Neuville ile arasında 2.6 saniye bulunuyor.

Oliver Solberg, WRC otomobiliyle ilk rallisinde Takamoto Katsuta ve şampiyona lideri Sebastien Ogier'nin önünde altıncı sırada yer alıyor. Solberg, özellikle Siikakämä etabındaki performansıyla dikkat çekti ve lider Tanak'nı sadece 1.9 saniye gerisinde dördüncü oldu.

Solberg ile Katsuta arasında 1.1 saniye bulunurken, Ogier de Katsuta'nın 1.8 saniye ardında yer alıyor.

Fransız dünya şampiyonu, Tanak'ın 54.2 saniye gerisinde kalmış durumda.

M-Sport Ford için zorlu geçerken rallide Teemu Suninen ve Gus Greensmith ilk onu tamamlıyorlar.

WRC2'de Esapekka Lappi'nin liderliği bulunuyor ve Andreas Mikkelsen'le arasında 33.1 saniye var.

5. etabın ardından klasman: