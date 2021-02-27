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WRC / Arktik Ralli / Yarış ayak raporu

Arctic Finlandiya Rallisi: Ogier ralli dışı kaldı, Tanak lider

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Artcis Finlandiya Rallisi'nde Cumartesi günü etapları Hyundai'den Ott Tanak'ın liderliğinde tamamlanırken şampiyon Sebastien Ogier, 8. etaptaki kazasının ardından ralliye veda etmek zorunda kaldı.

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Finlandiya'daki karlı zeminde gerçekleştirilen rallinin Cumartesi günkü etapları tamamlandı. Tanak, 1 saat 43 dk 32 saniyelik zamanıyla en yakın rakibi Kalle Rovanpera'nın 24.1 sn farkla önünde son güne başlayacak.

Tanak'ın takım arkadaşı Thierry Neuville, günün son etabında etkileyici bir performans gösterdi ve Tanak'tan 12.3 sn daha hızlı bir zaman kaybetti. Bu performansla Neuville, 2. sıradaki Rovanpera ile farkı 2 sn'ye kadar düşürmüş oldu.

Yoğun karlı zeminde pilotların çoğu Pirelli'nin çivili lastiklerini kullansa da gün ilerledikçe yol tutuşu seviyesi gittikçe azaldı.

Sabah 2 etapta en hızlı isim olan Tanak, öğleden sonraki ilk seansta da en hızlı isimdi. Ancak Estonyalı sürücü diğer iki seansta lastiklerini korumayı tercih etti.

İlk 3 sürücünün arkasında yine Hyundai'den Craig Breen yer aldı ancak İrlandalı sürücü podyum mücadelesinin yarım dakika gerisine düştü. Onu Elfyn Evans takip etti.

Hem Cuma günü hem de Cumartesi günü etaplara ilk çıkması nedeniyle en dezavantajlı pilot olan Ogier, bugünkü ilk etapların ardından liderlerin 1 dk'dan fazla gerisine düştü. Ogier, 8. etabın bitmesine 50 metre kala kaza yaptı. Ogier aracını çıkarsa da çok zaman kaybetti. Fransız sürücü yarınki ilk etaba katılmayacak ancak Güç Etabı'nda dönerek puan almaya çalışacak.

Ogier'in talihsizliği, Hyundai ile ilk defa WRC'de mücadele eden Oliver Solberg'in işine yaradı ve bu sayede Solberg 6. sıraya yükselmiş oldu. Toyota'dan Takamoto Katsuta ve M-Sport Ford'dan Teemu Suninen ve Gus Greensmith, takip eden isimler oldular.

Cumartesi gününü 10. sırada tamamlayan isim WRC2 sınıfı lideri Esapekka Lappi olurken onu Toksport WRT takımından Andreas Mikkelsen takip etti.

Arctic Rallisi'nde Pazar günü sadece 22.47 km'lik Aittajarvi etabında mücadele olacak. Bu etapta ilk geçişte normal mücadele yaşanırken 2. geçiş Güç Etabı mücadelesine sahne olacak.

Sıra Pilot / Co-pilot Araç Toplam süre Fark Ara
1 Estonia Ott Tanak
Estonia Martin Jarveoja 		Hyundai i20 Coupe WRC 1:43'32.100    
2 Finland Kalle Rovanperä
Finland Jonne Halttunen 		Toyota Yaris WRC 1:43'56.200 24.100 24.100
3 Belgium Thierry Neuville
Belgium Martijn Wydaeghe 		Hyundai i20 Coupe WRC 1:43'58.000 25.900 1.800
4 Ireland Craig Breen
Ireland Paul Nagle 		Hyundai i20 Coupe WRC 1:44'25.500 53.400 27.500
5 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin 		Toyota Yaris WRC 1:44'35.600 1'03.500 10.100
6 Norway Oliver Solberg
United Kingdom Sebastian Marshall 		Hyundai i20 Coupe WRC 1:44'58.900 1'26.800 23.300
7 Japan Takamoto Katsuta
United Kingdom Daniel Barritt 		Toyota Yaris WRC 1:45'06.500 1'34.400 7.600
8 Finland Teemu Suninen
Finland Mikko Markkula 		Ford Fiesta WRC 1:45'21.400 1'49.300 14.900
9 United Kingdom Gus Greensmith
United Kingdom Elliott Edmondson 		Ford Fiesta WRC 1:46'33.900 3'01.800 1'12.500
10 Finland Esapekka Lappi
Finland Janne Ferm 		Volkswagen Polo GTI R5 1:48'20.900 4'48.800 1'47.000
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Arctic Finlandiya Rallisi: Tanak farkı açtı, Rovanpera ikinciliğe yükseldi

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Arktik Ralli
Pilotlar Ott Tanak
Editör Nick Garton

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