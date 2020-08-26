Almanya Rallisi iptal edildi, İtalya Rallisi'nin tarihi değiştirildi

Almanya'daki Bostalsee merkezli asfalt rallisi, COVID-19 salgını sonrası iptal edilen son ralli oldu ve Arjantin, Portekiz, Finlandiya, Kenya, Yeni Zelanda, Galler ve Japonya ile aynı kaderi paylaştı.

Almanya Rallisi, normalde altıncı ralli olacaktı fakat 350'den fazla kişinin katıldığı kitlesel etkinlikleri yasaklayan hükümet kararları nedeniyle rallinin iptal edilmesine karar verildi.

Almanya, bu kararla birlikte uzun bir aradan sonra ilk kez takvimde yer almayacak.

Ayrıca İtalya Rallisi, 8-11 Ekim tarihleri arasına alındı. Bu sayede WRC organizatörleri, rallinin Imola F1 yarışıyla çakışmasını önlemiş olacak.

Rallinin öne çekilmesiyle hava şartlarının daha iyi olması amaçlanıyor. Bir diğer fayda da gün ışığından daha fazla faydalanmak olacak.

Automobile Club d'Italia Başkanı Angelo Sticchi Damiani şunları söyledi: “ACI olarak 2020 Rally Italia Sardegna'nın yeni tarihlerini yeniden belirlemek için çok çalıştık."

"Tüm paydaşların ihtiyaçlarını karşılayacak ve Sardunya bölgesi için iyi olacak doğru günleri bulmak kolay olmadı."

"Tüm bunları gerçekleştirmemize destek veren Sardunya bölgesine özellikle teşekkür ediyorum." dedi.

2020 WRC sezonu, beş aylık bir aradan sonra Estonya'da yeniden başlayacak.