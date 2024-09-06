Akropolis Rallisi: Neuville ve Evans güç sorunu yaşarken, Ogier liderliği aldı

Akropolis Rallisi, bu sabah gerçekleştirilen üç etapla başlarken, ilk etapta zafer Sebastien Ogier'in oldu.

İkinci etapta Ott Tanak zirveye çıksa da, Ogier muhteşem bir üçüncü etap çıkardı ve genel klasmanda liderliği geri aldı. Ogier, bu sonuçlarla M-Sport ile ralliye güçlü bir başlangıç yapan Adrien Fourmaux'nun 5.9 saniye önünde zirvede yer alıyor.

Tanak üçüncü etapta kaybettiği sürenin ardından genel klasmanda Ogier'in 9.8 saniye gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Hyundai'nin üçüncü aracını süren Dani Sordo 19.4 saniye geride dördüncü sırada yer alırken, motor sorunu nedeniyle güç kaybı yaşayan Thierry Neuville, üç etapta kaybettiği 35.7 saniye nedeniyle beşinci sıraya geriledi.

Sabahın şanssız ismi Elfyn Evans, bir lastik patlatması ve güç sorunu yaşamasının ardından 8 dakika 57.3 saniye kaybetti ve galibiyet savaşından koptu.

WRC2'de liderlik Yohan Rossell'in elinde bulunurken, JWRC'de mücadele eden Castrol Ford Team Türkiye sürücüsü Ali Türkkan, kendi klasmanında lider gidiyor.